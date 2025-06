Komoly változások élesednek a vidéki MÁV-vonalakon: ezeket a városokat érinti

Hatalmas változások jöhetnek a hevesi vasútvonalakon: Poroszlón állomásfelújítás, Hatvan és Füzesabony között pályakorszerűsítés kezdődik.

Megkezdődött a MÁV újabb országos vasúti korszerűsítési programja, amelynek keretében Heves vármegye több pontján is jelentős fejlesztések indulnak – derült ki a Közlekedéstudományi Egyesület bükfürdői konferenciáján, ahol Pósalaki László, a MÁV pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese ismertette a részleteket.

A 80-as számú vasútvonal Hatvan és Füzesabony közötti szakaszán egyszerűsített korszerűsítést hajtanak végre. Bár ezek a beavatkozások nem teljes körűek, tíz–tizenöt évre biztosítanak megbízható működést – különösen a 100–120 km/h engedélyezett sebességű vonalakon. A munkálatok főként a felépítmény cseréjére, zúzottkő-rostálásra, vágányszabályozásra és pontszerű alépítményjavításra terjednek ki. A cél a menetidő csökkentése és a szolgáltatás stabilitásának növelése.

Szihalom, Klementina és Csincse térségében új nyíltvonali forgalmi kitérőket építenek, hogy a nagyforgalmú kétvágányú pályák zavarérzékenységét csökkentsék, és nőjön a kapacitás zavarhelyzetek idején is. A projekt része állomási kapacitásnövelés és technológiai fejlesztés is, amellyel a szükséges emberi munkaerőt is optimalizálnák.

Poroszlón is látványos fejlesztések jönnek: a 108-as vonalon található állomáson akadálymentes peron épül, új biztosítóberendezést telepítenek, egyszerűsítik a vágányképet, és megújul az állomásépület is. Utóbbira jelenleg 254 millió forintos keret áll rendelkezésre, de az árajánlatot áprilisban felülvizsgálták. A vasúttársaság célja az utasélmény javítása: az utasterek rendbetétele, korszerű tájékoztatási rendszerek és akadálymentesítés is szerepel a tervek között.

Az Európai Beruházási Bank egymilliárd eurós hitelével, valamint ugyanekkora hazai önerővel zajlanak a beruházások – nemcsak Hevesben, hanem országosan is, írta a Heol.hu.