Vége van, gyászba borult Parajd: legfrissebb hírek a világhírű sóbányáról – a katasztrófa helyszínéről

Továbbra is kritikus a helyzet a parajdi sóbányánál, miután a Korond-patak vízhozama kedden elérte a 60 köbmétert másodpercenként – ez százszorosa az átlagosnak. A víz megállíthatatlanul ömlik a föld alá, és ezzel gyakorlatilag ellehetetleníti a mentési munkálatokat is. A jelenlegi helyzetben a bányaterület megközelíthetetlen, így az ott dolgozó személyek és munkagépek szünetelnek. Amíg a vízhozam nem csökken, a munkálatok sem folytatódhatnak.

A hétvégi és hétfői bőséges esőzés rendkívül rossz fordulatot eredményezett a parajdi sóbánya beázásának ügyében. Az elterelt Korond-patak alatt gyakorlatilag megnyílt a föld, így szabadon ömlik be a nagy mennyiségű víz. A megáradt Korond-patak vize gyakorlatilag eltűnik a felszínről, és ellenállhatatlan erővel zúdul be a mélybe – közvetlenül a parajdi sóbánya föld alatti járataiba - írta tegnap a Pénzcentrum. A patak vízhozama a hétfői esőzések következtében a normális szint százszorosára nőtt, aminek következtében a mederben elhelyezett vízzáró fólia is elszakadt. Az ár nemcsak áttörte a mesterséges gátakat, de már a bánya látogatói szintjét is elérte.

A katasztrófáról készült drámai drónfelvételek gyorsan bejárták a közösségi médiát, a videókon jól látszik, amint a patak két ideiglenes medre – amelyeket a korábbi hónapokban épp a víz betörésének megelőzése céljából alakítottak ki – teljesen átalakult. Ma már nem medrek ezek, hanem hatalmas víznyelők.

A Kolozsvári Rádió forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a következő 24 órában a sóbánya mind a 7 szintje feltelik vízzel.

A parajdi polgármester még kedden délután elmondta: jelenleg nem tudják pontosan, mennyi idő alatt telik fel teljesen a bánya. „Csak találgatások vannak jelen helyzetben” – fogalmazott. A helyi önkéntesek által emelt gát a keddi reggeli órákra már használhatatlanná vált, a szivattyúk és munkagépek mérete eltörpül az árvíz erejéhez képest. A Sóvidék egyik legnagyobb turisztikai látványossága most az eltűnés szélén áll. A kár már most is jelentős, de a helyzet súlyosbodása országos beavatkozást igényelne – erre azonban egyelőre nincs jele Bukarest felől.

Feladták: nem tudják felvenni a harcot a Korond-patakkal

Az Országos Sóipari Társaság (Salrom) szerda reggel közleményben reagált a fejleményekre: mint írják, a bánya jelenleg megközelíthetetlen, sem a személyzet, sem a munkagépek nem tudják folytatni a bányavédelmi beavatkozásokat. A helyzetet folyamatosan nyomon követik szakértők, a mai napra pedig geofizikai szakvéleményt rendeltek meg, amely kulcsfontosságú lehet a további lépések meghatározásában - írta a Szekelyhon.ro.

A közlemény visszatekint az elmúlt hetek erőfeszítéseire is: betonozás, szigetelés, elkerülő csatornák kialakítása, illetve két új gát építése is megtörtént, hogy szabályozzák a vízhozamot. Mindez azonban kevésnek bizonyult a természeti erőkkel szemben. A társaság nem tudja megbecsülni az anyagi kárt, de hangsúlyozza: a veszteség nem csupán gazdasági, hanem a parajdi közösség életét is alapjaiban befolyásolja. A Salrom együttérzését fejezte ki a helyiek felé, és kijelentette: „mindent megtesznek a sóbánya megmentéséért”.

Parajdon közben egyre borongósabb a hangulat - egyre kevesebb a remény

A helyzet súlyosságát jelzi az is, hogy Hargita megyében heves esőzésekre figyelmeztető másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás van érvényben csütörtökig. Az előrejelzés szerint kedd 10 órától csütörtök 3 óráig Hargita (valamint Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bákó, Vaslui, Vrancea, Kovászna és Brassó megyében) a lehulló csapadék mennyisége eléri a 70 litert, helyenként a 80 liter is eshet négyzetméterenként. Ezzel összefüggésben az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) harmadfokú (vörös jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden a Hargita megye folyókra. A hidrológusok közlése szerint csütörtökön 14 óráig a vízállás meghaladhatja az harmadfokú készültségi szintet a Nagy-Küküllő vízgyűjtő területén, tehát a Korond-patakon is.

„Sajnos elvesztettük a csatát a természettel” - közölte Petres Sándor Hargita megyei prefektus kedd délutáni sajtótájékoztatóján az Agerpres szerint.

Nem most kezdődött a baj Parajdon A parajdi sóbánya vízbetörési problémái nem újkeletűek: az első aggasztó jelekről már 2024-ben érkeztek hírek. Az Országos Sóipari Társaság (Salrom) tavaly májusban kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni mind a kitermelést, mind a turisztikai látogatásokat. Bár a létesítmény egy hónap elteltével újranyitott, a hatóságok akkor még azzal nyugtatták a közvéleményt, hogy a bánya állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik. A jelenlegi krízis május elején kezdett kibontakozni, amikor a térséget heves esőzések sújtották, és a megduzzadt Korond-patak vize beszivárgott a bányába. Már ekkor jelezte a veszély súlyosságát, hogy a helyi katasztrófavédelmi bizottság veszélyhelyzetet hirdetett, és a világhírű turisztikai látványosságot előbb 15 napra lezárták a látogatók elől, majd a zárlatot további 15 nappal meghosszabbították.

Ökumenikus kápolna és moziterem várta a turistákat

Az évente látogatók százezreit vonzó sóbánya áll a helyi és regionális turizmus középpontjában, bezárása számos munkahelyet veszélyeztet. A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem várta a turistákat. Ahogy írták róla: "jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ami segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott."

Ahogy a korábbi hírekben is megírták, a katasztrofális helyzet rányomta a hangulatát az egész településre, a helyiek a bányabejárat közelében gyertyákat helyeztek ki, gyászolva a szezont, a turizmust, sokuk megélhetési forrását.