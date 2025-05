12 méteres falakat is mászhatunk a vidék új extrém sportközpontjában: itt az első videó!

Hivatalosan is megnyílt Győr első magas köteles mászóterme, a Torony Climbing Gym, amely 12 méteres falaival és 352 négyzetméteres alapterületével a Dunántúl legújabb és legmodernebb mászóközpontja.

Megnyílt Győr első köteles mászóterme. A Torony Climbing Gym a Dunántúl legújabb terme, ahol akár az égig is mászhatunk. Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő utat, a kezdőtől a profi szintig. A győri Torony nemcsak sportlétesítmény, hanem közösségi tér is, ahol a kezdők és a profi mászók egyaránt fejlődhetnek. Nádasdi Péter, a megvalósító csapat tagja hangsúlyozta: hosszú távú céljuk egy teljeskörű mászócentrum létrehozása Győrben, amely magában foglalja majd a gyorsasági és boulder mászófalakat is - írta a Kisalföld.hu.

A projekt 125 millió forintból valósult meg, ebből több mint 37 millió forintot az Aktív Magyarország Program biztosított. A falmászás ehhez kiváló eszköz lehet: izgalmas, élményt nyújt és kortól függetlenül űzhető. A mászóterem külön jelentőséggel bír az utánpótlás-nevelésben, hiszen eddig Győrben nem állt rendelkezésre ilyen típusú fal a fiatal versenyzők számára. Kandrács Ildikó, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség vezetője szerint a terem országos szinten is mérföldkőnek számít, mivel hazánkban kevés nehézségi mászófallal felszerelt terem működik.