Videón a drámai mentés: felnyársalódott szárnyával egy villámhárítóra a pásztói gólya

Hihetetlen mentőakció zajlott Pásztón. A gyors összefogásnak hála a súlyosan sérült gólyát még időben kimentették, aztán mihelyst lehetett, meg is operálták. A villámhárító okozta szúrt sebet összevarrták, majd felkötötték a sérült szárnyát.

Drámai mentőakció zajlott Pásztón, ahol egy fehér gólya bajba került: szerencsétlen módon "felnyársalódott" egy kazánkémény villámhárítójára. A tragikusnak induló történetből azonban reménykeltő természetvédelmi összefogás lett – és talán egy új esély is az életre - számolt be róla a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A helyiek gyorsan cselekedtek, értesítették a tűzoltóságot és a nemzeti park szakembereit. A létrás tűzoltóautó Salgótarjánból érkezett, és szinte egyszerre ért a helyszínre Joó Miklós természetvédelmi őrrel, aki a BNPI Nógrádi Tájegységét képviselte.

A madarat elsőként a baglyaskői madármentő állomásra szállították, de az ottani konzultáció után – dr. Sós Endrével, a fővárosi állatkert szakértő igazgatójával egyeztetve – úgy döntöttek: minél hamarabb Budapestre viszik, hogy megkapja a lehető legjobb orvosi ellátást.

Az állatkertben a sérült gólyát azonnal megoperálták: a villámhárító okozta szúrt sebet összevarrták, majd felkötötték a sérült szárnyát. A madár azóta szemmel láthatóan jobban van – rendszeresen eszik, sebeit átkötik, és már képes megtartani a szárnyát is. Bár az még kérdéses, hogy valaha újra repülhet-e, a gondozók bizakodnak, és a természetvédelmi őrök is reménykednek: ha meggyógyul, visszatérhet a természetbe, ha pedig nem lesz képes repülni, akkor is szeretettel várják vissza Baglyaskőre - írták.