Bakancslistás húsvéti programok 2025: íme, 6+1 remek vidéki fesztivál, ahová ingyenes lesz a belépés

Tojáskereséssel, nyuszi simogatással, koncertek és hagyományőrző programok sokaságával csalogatnak húsvét táján a vidéki települések, a skanzenek és az arborétumok is. Összegyűjtöttünk hát pár izgalmasnak ígérkező helyszínt, ahová ingyenes a belépés, és ahol nemcsak a tavaszi forgatagok, hanem a táj szépsége miatt is érdemes elzarándokolni!

1. Tokaji Húsvét 2025 - Tokaj (2025. április 18-21-én)

Színes családi és gasztronómiai programokkal készülnek Tokajban a húsvéti hosszú hétvégére. A programsorozat nagypénteken veszi kezdetét: ekkor közös ökumenikus keresztúti imádságra hívnak mindenkit, miközben a Világörökségi Bormúzeumban tojásfestő gyermekfoglalkozás várja a legkisebbeket. Szombaton elevenedik meg a Tokaji Passió a Kossuth téren – a hagyományos előadás idén is különleges élményt .

Húsvét vasárnap a Paulay Ede Színház parkolója telik meg élettel: a szervezők vidám, játékos családi délutánnal készülnek. Húsvéthétfőn megnyílnak a borászatok kapui, ahol borkóstolókkal és gasztronómiai élményekkel várják a látogatókat. A Prés Udvarban egész nap Húsvéti Gyerek Fiesta és kézműves vásár szórakoztatja a család apraját-nagyját – garantált a felhőtlen kikapcsolódás.

2. Húsvéti Tojáspark 2025 - Tapolca

Tapolca neve hallatán a legtöbbeknek a festői Tavasbarlang, a Malom-tó vagy a Halas lépcső jut eszébe. Húsvét idején azonban a város új arcát mutatja: ilyenkor a Tojásparké a főszerep. A látványos tojásfa díszítése évről évre megmozgatja a helyieket és a látogatókat egyaránt. Tavaly óta pedig már új és nagyobb helyszínen, a tágas Hősök terén csodálhatjuk meg a színes attrakciót.

A Tojásparkban nemcsak a fát, hanem egy díszes tojáslugast is felállítanak. A park legújabb, egyben leglátványosabb eleme a közel kétméteres óriás hímes tojás lesz, amelyet kalocsai és kalotaszegi virágminták díszítenek. A tartós, időtálló anyagból készült műalkotást Varjas Judit, a Halas lépcső mintájának alkotója festette. A parkot díszítik a földbe szúrt, festett tulipánok is, amelyeket tapolcai gyerekek „ültettek el”, még színesebbé téve a teret. A Tojáspark 2025-ben is hetekig látogatható látványosság lesz Tapolca szívében. Érdemes tehát húsvét környékén ellátogatni a városba, felfedezni a környék nevezetességeit, és megcsodálni a tavaszi díszbe öltöztetett parkot.

Egy kis ízelítő a tavalyi rendezvényről:

3. Húsvéti Kézműves és Termelői Vásár 2025 - Gyula (Időpont: április 19.)

A húsvéti hétvégén, egészen pontosan április 19-én, húsvéti kézműves és termelői vásár várja a látogatókat Gyula szívében, az Almásy-kastélyban. A változatos kínálatban kizárólag kiváló hazai termelők portékái kapnak helyet – a látogatók mindent megtalálhatnak, amire egy háztartásban szükség lehet.

A vásári forgatagot igazi ünnepi hangulat és húsvéti meglepetések teszik teljessé. A hagyományokhoz híven idén is több alkalommal szerveznek hasonló vásárokat Gyulán, amelyek méltán népszerűek mind a helyiek, mind az ide érkezők körében.

4. Zsolnay Húsvét 2025 – Pécs (Időpont: április 21.)

Húsvét alkalmából idén is színes programokkal várják a látogatókat a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben, április 21-én. A rendezvény a család minden tagja számára tartogat élményeket, különösen a legkisebbek örömére. A gyerekeket tojásírás, kreatív kézműves foglalkozások, zenés programok és Ringató gyerekkoncert várja az E78 koncertteremben. A hagyományőrző programok mellett játékos vetélkedők, interaktív előadások és a Zsolnay Negyed izgalmas látnivalói is garantálják a tartalmas húsvéti kikapcsolódást.

A Zsolnay Húsvét évek óta népszerű program Pécsett, ahol a gyerekek és szüleik együtt élhetik át a húsvéti készülődés élményét a város egyik legszebb kulturális helyszínén. A részletes program hamarosan elérhető a Zsolnay Negyed hivatalos oldalán.

5. Matyó Húsvét - Mezőkövesd (2025. április 20-21.)

Mezőkövesd Hadas városrészében 2025. április 20-21-én rendezik meg a Matyó Húsvétot, ahol a látogatók részt vehetnek néptáncbemutatókon, kézműves foglalkozásokon, tojásfestésen és egyéb hagyományőrző programokon.

2025. április 20. (vasárnap) Hadas városrész színpad:

10:30-11:30 MiaManó Színház előadása: Tapsifüles, a varázslatos húsvéti nyúl mesejáték

11:40-15:00 Néptánc és hagyományőrző csoportok műsorai

16:00-16:30 PETER SRÁMEK műsora

2025. április 21. hétfő



10:00 KARULÁS - a csoportok közös bevonulása a Mátyás király úton (Szent László templom – Eötvös út közti szakasz), közben LOCSOLKODÁS

Hadas városrész színpad:

11:00-15:00 Néptánc és hagyományőrző csoportok műsorai

16:00-16:50 BUBORÉK EGYÜTTES gyermekkoncert

A HÉTFŐI nap folyamán több alkalommal VÖDRÖS LOCSOLKODÁS a Hadas kapunál

Mindkét nap 10:00-17:00 (Hadas városrészben):

Farm témájú játékpark, babasarok, óriásbuborék fújás

Hímes tojás műhely

Felnőtt megőrző

Kézműves kirakodóvásár

Mesterség bemutatók az alkotóházakban

Interaktív kiállítás a Hadas Látogatóközpontban

Foltvarró kiállítás és foglalkozás a Kisjankó Bori Ház udvarán

GÉPMÚZEUMBAN: húsvéti állatudvar (ingyenes), kovácsbemutató (múzeumi belépővel, csak április 21-én)

MATYÓ MÚZEUMBAN: 2025. április 21-én bemutatóval egybekötött fazekas nap Fazekas Ferenc nádudvari fazekas, a Népművészet Mesterével (múzeumi belépővel)

TAKÁCS ISTVÁN GYŰJTEMÉNYBEN gyermekfoglalkozások (múzeumi belépővel, április 20-21.):

A belépés és a parkolás mindkét nap INGYENES, kivéve a múzeumi programok és kézműves foglalkozások az alkotóházak udvarán.

6. Húsvét a Pityerszeri Skanzenben - Szalafő (Időpont: április 19.)

Az Őrségben található Pityerszeri Skanzen 2025. április 19-én húsvéti programokkal, mint például tojásfestés, kézműves foglalkozások és túrák várják a látogatókat. A rendezvény ingyenesen látogatható.

A programból:

tojásfestés

húsvéti locsolkodás bemutató

játékos népdaltanulás

európai bölények etetése

7. Noszvaj Húsvét 2025 (Időpont: április 20.)

Április 20-án ismét megrendezésre kerül a Noszvaji Húsvét, amely tökéletes választás azoknak, akik egy szórakoztató, családbarát húsvéti programot keresnek. Az egész falut átszövő tojáskeresés a fő attrakció, ahol csapatokban vagy egyénileg gyűjthetjük a tojásokat, miközben érdekes rejtvényeket oldunk meg. A programok többsége ingyenes, de a tojásvadászatért csapatonként egy kis díjat kell fizetni.

Programok a Gazdaház udvarán: A rendezvény ezen a helyszínen zajlik, és 10:00-kor kezdődik a kalandos tojásvadászat. Emellett 10:30-tól egy bábelőadást is megtekinthetünk, az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában, amely "A világgá ment csacsi és bari" címet viseli. Hagyományőrző néptánc és muzsika is színesíti a napot, a Pitypang Noszvaji Hagyományápoló Egyesület jóvoltából. A kézműves vásár és a helyi termelők portékái között garantáltan mindenki talál majd valami érdekeset, miközben a kemencében sült sütemények és finom falatok is csalogatják a látogatókat. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas kézműves foglalkozásokkal kedveskednek, ahol húsvéti dekorációkat készíthetnek. Emellett helyi ételek és hagyományos ízek várják az érdeklődőket, például a Rozmaring sátorban.