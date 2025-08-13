Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.
Börtönbe került az elnök felesége: korrupció, manipuláció a vád, ebből hogy mászik ki?
Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával - jelentette a NPR.
A szöuli központi kerületi bíróság kedden késő este jóváhagyta a különleges ügyész kérelmét Kim Keon Hee letartóztatására, mivel fennáll a bizonyítékok megsemmisítésének veszélye.
Kim vizsgálata egyike annak a három különleges ügyészi nyomozásnak, amelyet Szöul új liberális kormánya indított a konzervatív Yoon Suk Yeol volt elnök ellen, akit áprilisban mozdítottak el hivatalából, majd a múlt hónapban újra letartóztattak a decemberben rövid ideig bevezetett hadiállapot miatt. Yoon és Kim az első olyan volt elnöki házaspár, akiket egyidejűleg tartóztattak le bűncselekmények gyanúja miatt.
A nyomozók szerint Kim és Yoon túlzott befolyást gyakoroltak a konzervatív Népi Erő Pártra, hogy egy bizonyos jelöltet nevezzenek ki egy 2022-es időközi választáson. Emellett Kim több korrupciós üggyel is kapcsolatba hozható, köztük luxusajándékok elfogadásával és egy BMW-kereskedő céghez köthető részvényár-manipulációs üggyel.
A nyomozók kedden letartóztatták Kim egyik közeli munkatársát, és hétfőn razziát tartottak egy építőipari cégnél, amelynek elnöke állítólag egy 43 000 dollárt érő nyakláncot vásárolt, amit feltehetően Kim viselt Yoon 2022-es európai útján.
Kim a múlt heti kihallgatásán homályos bocsánatkérést fogalmazott meg a közvélemény aggodalmáért, de egyben utalt arra is, hogy tagadni fogja a vádakat, "jelentéktelen személynek" nevezve magát. A nyomozók várhatóan csütörtökön folytatják Kim kihallgatását, és akár 20 napig is fogva tarthatják a vádak hivatalos benyújtása előtt.
Halálos áldozatokat követelő hőhullám és erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában, ahol a hőmérséklet több helyen meghaladja a 40 Celsius-fokot
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Júliusban a negyedik legmelegebb nyári hónapot mérték Európában, miközben a globális átlaghőmérséklet 1,25°C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet.
Niger vizsgálatot indított a világ legnagyobb marsi meteoritjának engedély nélküli kivitele miatt, miután a 25 kilogrammos NWA 16788 rekordárat ért el a Sotheby's New York-i...
Az európai vezetők figyelmeztetést adtak ki az ukrán határok erőszakos megváltoztatása ellen, két nappal az Alaszkában esedékes amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.
Donald Trump újabb 90 nappal elhalasztotta a Kínával szembeni átfogó vámok bevezetését.
Európai vezetők sürgetik, hogy az USA konzultáljon velük Ukrajna jövőjéről a Trump-Putyin csúcstalálkozó előtt.
Az alacsony születési ráta miatt jelentősen csökkent a dél-koreai katonai létszám, ami új nemzeti biztonsági kihívásokat jelent.
Kínában egyre több fiatal fizet azért, hogy úgy tűnjön, mintha dolgozna – a jelenség mögött komoly társadalmi okok állnak.
Egy cipő miatt kitört a botrány: Adidas bocsánatot kért, de a mexikói közösségek tiltakoznak a kulturális lopás miatt.
Washingtonban Donald Trump több száz nemzeti gárdistát vetne be hajléktalanok és bűnözők ellen.
A világ kilenc nukleáris hatalma soha nem látott ütemben költ fegyverarzenáljára, miközben a geopolitikai feszültségek és a katonai incidensek is veszélyesen szaporodnak.
Egy budapesti nő halála előtt néhány nappal rózsadombi lakását és milliókat hagyott szomszédjára, amit a rokonok megtámadtak, de a bíróság első fokon elutasította keresetüket.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései jelentősen átrendezték a világkereskedelmet.
Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük.
Megszólalt Trump béketervéről JD Vance: Putyin és Zelenszkij sem lesz elégedett, de közel a tűzszünet
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán konfliktus lezárását célzó békemegállapodás várhatóan kompromisszumos lesz.
Miközben sokan még mindig Trump ingatlanbirodalmát emlegetik, a volt amerikai elnök már régen más terepen keresi a nagy pénzt.
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!
Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.
