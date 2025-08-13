Börtönbe került az elnök felesége: korrupció, manipuláció a vád, ebből hogy mászik ki?

Kim Keon Hee-t, Dél-Korea korábbi elnökének feleségét letartóztatták vesztegetés, részvénymanipuláció és jelöltállításba való beavatkozás gyanújával - jelentette a NPR.

A szöuli központi kerületi bíróság kedden késő este jóváhagyta a különleges ügyész kérelmét Kim Keon Hee letartóztatására, mivel fennáll a bizonyítékok megsemmisítésének veszélye.

Kim vizsgálata egyike annak a három különleges ügyészi nyomozásnak, amelyet Szöul új liberális kormánya indított a konzervatív Yoon Suk Yeol volt elnök ellen, akit áprilisban mozdítottak el hivatalából, majd a múlt hónapban újra letartóztattak a decemberben rövid ideig bevezetett hadiállapot miatt. Yoon és Kim az első olyan volt elnöki házaspár, akiket egyidejűleg tartóztattak le bűncselekmények gyanúja miatt.

A nyomozók szerint Kim és Yoon túlzott befolyást gyakoroltak a konzervatív Népi Erő Pártra, hogy egy bizonyos jelöltet nevezzenek ki egy 2022-es időközi választáson. Emellett Kim több korrupciós üggyel is kapcsolatba hozható, köztük luxusajándékok elfogadásával és egy BMW-kereskedő céghez köthető részvényár-manipulációs üggyel.

A nyomozók kedden letartóztatták Kim egyik közeli munkatársát, és hétfőn razziát tartottak egy építőipari cégnél, amelynek elnöke állítólag egy 43 000 dollárt érő nyakláncot vásárolt, amit feltehetően Kim viselt Yoon 2022-es európai útján.

Kim a múlt heti kihallgatásán homályos bocsánatkérést fogalmazott meg a közvélemény aggodalmáért, de egyben utalt arra is, hogy tagadni fogja a vádakat, "jelentéktelen személynek" nevezve magát. A nyomozók várhatóan csütörtökön folytatják Kim kihallgatását, és akár 20 napig is fogva tarthatják a vádak hivatalos benyújtása előtt.