Brutális fagyriadó! Füstöléssel próbálják megmenteni a gyümölcsfákat a pusztító hideg elől + Fotók

Becsehelyen füstbe borult az éjszaka – Harcz Endre kertész és csapata hajnalig védte gyümölcsfáit, hogy megvédjék őket a kemény fagytól. A zalai szakember szerint a mostani lehűlés komoly károkat okozhat a már kirügyezett datolyaszilva-, kivi-, gránátalma- és barackfákban. Nem csak a füstölés jöhet ilyenkor szóba – Harcz Endre elárulta, milyen más módszerekkel védekezhetnek a gazdák a tavaszi fagy ellen.

Keményen indult a hét: sarkvidéki eredetű hidegfront érkezett, amely átvonult a Kárpát-medencén, mögötte pedig száraz, rendkívül hideg levegő zúdult térségünkre. Már hétfő este 9 órakor az ország nagy részén -3 és +2 Celsius-fok között alakultak a hőmérsékletek, ugyanakkor Bánkúton és Galyatetőn -6, a Kékestetőn pedig -7 fokot mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban az éjszakai minimum-hőmérsékletek továbbra is a sokéves átlag alatt maradnak: jellemzően -8 és -2 fok között alakulnak, de az északi völgyekben akár -11, -12 fokot is mérhetünk. A szakértők is felhívták a figyelmet: aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.

Zalában, Becsehelyen is készültek az éjszakai műszakra: Harcz Endre füstöléssel próbálja megóvni a fákat. Korábbi bejegyzésében – melyet a HelloVidék is szemlézett – a zalai kertészet szakembere arról írt, hogy a mostani lehűlés olyan mértékű, amely a már kirügyezett datolyaszilva-, kivi-, gránátalma- és barackfákban súlyos fagykárokat okozhat.

Mint korábbi bejegyzésében a szakember írta, a datolyaszilva zöld rügyeiben, a gránátalma pirosas bimbóiban már ott vannak a fiatal hajtások, ezért védeni kell ezeket: takarással vagy füstöléssel, tüzeléssel. A kisebb növények esetében a takarás a leghatékonyabb, míg a nagyobb fák védelménél a füstölés is szóba jöhet. Például a gránátalma pirosas rügyei már mínusz 3 fokon is károsodhatnak, a datolyaszilva duzzadt, zöld rügyei, valamint a kivi hajtásai szintén elfagyhatnak. Sőt, a mínuszok a kajszibarack már nyíló virágait is érinthetik.

Védekezés takarással

Harcz Endre hozzátette: a frissen, idén ültetett, valamint a tavaly telepített datolyaszilva-, kivi- és gránátalfákat akkor is takarni kell, ha látszólag még nem indult meg a növekedésük. Néhány gyakorlati tanácsot is megosztott. Elmondása szerint a friss ültetésű, körülbelül egy méter magas növényekre elég egy hordót borítani, amit hőszigetelő anyaggal – takaróval, pléddel, hungarocellel vagy kőzetgyapottal – be kell fedni, majd nejlonnal letakarni és alaposan lesúlyozni. A takarásnál alapvető, hogy a talaj melegét bent tartsuk, vagyis a takarás legyen teljesen zárt. Ha mécsest is elhelyezünk a takarás alatt, az égéshez oxigénre van szükség, így alul résnyire nyitva kell hagyni. Arra is ügyelni kell, hogy a takaró ne érjen hozzá a rügyekhez, hajtásokhoz.

Fagyvédelem füstöléssel

Harcz Endre hangsúlyozta: az eredményes védekezéshez bizony a növényekkel kell éjszakázni. Folyamatosan rakni kell a tüzet – kevés szénát, szalmát, vizes füvet –, hogy a hő és a füst egyszerre legyen jelen. A kisebb tüzek könnyebben kezelhetők. Ha valaki így körberakja a lugasát vagy a datolyaszilvafáját, és egész éjjel felügyeli, pótolja a tüzelőt, biztosan elkerülheti a fagykárt. A tüzelést addig kell folytatni, amíg tart a fagy – reggel 7-8 óráig. Ez a füstöléses, tüzeléses módszer természetesen a hagyományos gyümölcsfák, például a kajszi- és őszibarack esetében is jól működik.

Még tart a szezonjuk, most érdemes lecsapni a hazai termesztésű datolyaszilvára és kivire, és betárazni belőlük télre. A legnagyobb hazai datolyaszilva-termesztővel, a becsehelyi Harcz Endrével arról is beszélgettünk, mikor érdemes fogyasztani...

Így kell a fagy ellen permetezni!

A szakember az öntözéses fagyvédekezésről is írt. Kiemelte, hogy a permetezett vízzel történő védekezés lényege: a fagy teljes időtartama alatt folyamatosan vizet kell juttatni a rügyekre, virágokra. Az öntözővíz hőt ad át az ágaknak, rügyeknek, ezzel védi őket a fagytól. Az alkalmazott víz hőmérséklete 5-10 Celsius-fok, így biztosítja a szükséges hőmennyiséget a növények számára.

Fontos, hogy nem elegendő csak este egyszer lepermetezni a rügyeket, majd magukra hagyni a növényeket, mert ez súlyosabb fagykárt okozhat. Ebben az esetben is egész éjjel folyamatosan kell permetezni a vizet a fákra. A szakember még hangsúlyozta: ez a módszer nem egyszerű, házilagos körülmények között nem ajánlja alkalmazni.