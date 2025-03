Íme, ezek a top zenélő utak Magyarországon: zseniális találmány vagy idegesítő zajforrás?

Megőrülsz tőle, vagy imádni fogod – köztes út aligha van! Mutatjuk, hol találhatók zenélő utak Magyarországon, és hol hallgathatod meg őket vezetés közben. Na, mit csilingel a 66-os út, és hol szól a Nélküled?

Nemcsak a világító bicikliutak hódítanak, a zenélő országutak is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Magyarországon. Mintha egy másik bolygón járnál, olyan futurisztikus élmény egy ilyen egy muzsikáló útszakaszon végighajtani! Egyesek megőrülnek tőle, pláne, ha napi szinten ingáznak rajta, mások meg nem győznek TikTok-videókat gyártani róluk. Te hogyan állsz a kérdéshez, neked melyik tetszik hazai zenélő útszakasz tetszik a legjobban?!

Tudtátok, hogy a világ első zenélő útját 1995-ben Dániában, Gylling településen építették meg. Két dán művész, Steen Krarup Jensen és Jakob Freud-Magnus hozta létre az "Asphaltophone" nevű útszakaszt, amelyen az autók áthaladása során dallamok csendültek fel. A technológia lényege, hogy az aszfalt felső rétegébe rovátkolásokat vágnak, így az autók gumiabroncsai különböző magasságú hangokat keltenek attól függően, milyen mélyek és milyen távol helyezkednek el egymástól ezek a barázdák.

Azóta világszerte egyre több helyen épültek zenélő utak. Áthajthatunk többek között az Egyesült Államokban, Dániában, Dél-Koreában, Hollandiában, Indonéziában, Iránban, Japánban, Kínában, San Marinóban, Tajvanon és Ukrajnában is számtalan muzsikáló országúton.

Magyarországon először a 67-es főúton, a 2019-ben átadott gyorsforgalmi szakaszon alkalmazták ezt a technológiát. Azóta további két helyen is hallhatunk dallamokat vezetés közben. A 67-es úton – stílusosan mi más is szólhatna, mint a Republic örökbecsű slágere. Vagy nem? Mielőtt komolykodunk, következzék egy kis humor a Tiktokról:

Zenélő utak Magyarországon - összesen három van belőlük

Jelenleg három zenélő útszakasz található az országban, mindegyik egyedi dallamot játszik:

1. 67-es főút (Somogy vármegye) – Átadás: 2019

Az első magyar zenélő út, amely a Republic együttes "A 67-es út" című dalának részletét játssza. Az autósok akkor hallhatják a legjobban a dallamot, ha a megfelelő sebességgel haladnak.

2. 37-es főút (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) – Átadás: 2022 november

A Gesztely és Szerencs közötti szakaszon található útszakasz az "Érik a szőlő" című magyar népdalt szólaltatja meg. A legjobb zenei élményhez 80 km/órás sebesség javasolt.

3. 21-es főút (Heves vármegye) – Átadás: 2024 szeptember

A Hatvan és Lőrinci közötti szakaszon az Ismerős Arcok "Nélküled" című dalának részlete hallható. Az optimális dallamélmény érdekében itt is a megadott sebesség betartása ajánlott.

Nem mindenki fogadja kitörő örömmel a zenélő utakat

A Hatvan és Lőrinci közötti szakaszon kialakított zenélő út megszüntetése érdekében az átadás után nem sokkal, már tavaly ősszel aláírásgyűjtésbe kezdett Petrik Zsolt, Lőrinci frissen megválasztott független képviselője. Az aláírásgyűjtés célja, hogy a zajhatások miatt erősen zavarónak ítélt útszakaszt eltávolítsák vagy zajvédő falat építsenek mindkét oldalára. A petícióban Zagyvaszántó, Lőrinci, Selyp, Heréd, Nagygombos, Kisgombos településeket és a Mátravidéki Erőmű területét érintő zajproblémákról írnak. A lakossági bejelentések szerint a zenélő út nemcsak zajhatással bír, hanem közlekedésbiztonsági problémákat is felvet.

Januárban arról szóltak aztán a hírek, hogy a Hatvan és Lőrinci közötti szakaszon facsemetéket ültettek az út szélére, így próbálják védeni a környező településen élőket a zenélő út zajhatásától:

„Nagyon sokan arra panaszkodtak, hogy egyszerűen a zenélő út környékén lakók nem tudnak nyitott ablaknál aludni olyan zajos tud lenni, de már a nappali tevékenykedésüket is olyan mértékben zavarja, hogy nincs kedvük az otthonukban tartózkodni. Nyilván az adott közlekedő gépjármű sebességétől függően kiszámíthatatlan és ijesztő a zaj … [ami] a kisgyermekekre igen káros hatással van.” - közölték akkor a helyiek.

A felhívás szerint a környezetvédelemre gyakorolt káros hatása sem elhanyagolható: madártani szakemberek szerint a zenélő út hangja zavarja a madarakat, és minden környező állatra nézve riasztó. A petícióban arról is írtak, hogy az országban kialakított valamennyi zenélő út közlekedésbiztonsági problémákat is felvet, hiszen a magyar nyelvet nem ismerő sofőrök a táblát nem tudják értelmezni, így pedig a zenélő útszakaszra hajtva megijedhetnek, ami akár veszélyhelyzetet is előidézhet.

A tiltakozással a helyiek azt szeretnék elérni, hogy a zenélő utat szüntessék meg, vagy a 21-es számú főút érintett szakaszának mindkét oldalára építsenek legalább zajvédő falat. A kérdés tehát adott: a zenélő utak tényleg innovatív élményt jelentenek, vagy inkább zavaró tényezővé válnak az érintett települések lakói számára.