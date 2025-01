Megőrülnek a magyarok a világító bicikliutakért: mutatjuk, melyik tarolja le épp a TikTok-ot

Mintha egy másik bolygón járnál, olyan futurisztikus élmény egy ilyen világító úton sétálgatni! Egyre-több és több épül belőlük az országban. Most megmutatjuk, milyen csoda lett a tavaly augusztusban átadott sárvári fejlesztés!

A szokásos várlátogatáson és gyógyfürdőzésen túl tavaly augusztus óta még egy különleges élménnyel csalogat a dunántúli fürdőváros, Sárvár: egy világító úttal, amely sötétben bizony pazar látványt nyújt. Valóban, mintha egy másik bolygón járnánk! A sötétben foszforeszkáló útnak ráadásul nemcsak esztétikai előnyei vannak, hanem környezetbarát is: nincs szükség hozzá mesterséges fényre, mivel a kövek a napfényből nyerik az energiát, amit éjszaka bocsátanak ki.

A különleges kerékpárút a „Kerékpáros turisztikai fejlesztések Sárváron” elnevezésű TOP Plusz projekt keretében épült. Az 1 kilométer hosszú szakasz a Gyöngyös-műcsatorna északi oldalán húzódik, a Vadkert körút és a Zuhogó utca között.

Ha Sárvárra tervezel utazást, ne hagyd ki ezt a különleges látványosságot:

Egyre több helyen találkozhatunk ilyen "égi" úttal - de mitől világítanak?

A világító bicikliúttal, mint innovatív megoldással a 2020-as évek óta kísérletezik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az eltelt időben egyre több helyen találkozhatunk velük. Az első kísérleti út, ahogy látni fogjuk, 2020 őszén Esztergomban épült. 2021-ben aztán 8 kerékpárúton festettek fel világító burkolati jeleket: a Fertő-tó partján, Tihanynál, Cegléd-Nagykőrös, Tát-Nyergesújfalu, Vác-Sződliget, Zalaegerszeg-Zalalövő és Zebegény-Nagymaros között.

A különleges látványt egy sötétben világító anyag, az úgynevezett fotolumineszcens boroszilikát adja, amelyet gyantával elkeverve különféle töménységben lehet használni.

Az említett kristályokat napközben feltölti a nap, melyek sötétedés után még 5-6 órán keresztül ragyognak. Attól függően, hogy egy-egy útszakaszt mennyire szeretnének jól láthatóvá tenni (gyalogátkelő, sávelválasztó, járdasziget, sarokkő, fekvőrendőr), annál több világító szemcsét kevernek a felületkezelő anyagba. Ez a fenntartható technológia tökéletesen illik a mai kor igényeihez, és ideális helyszín egy esti sétához vagy könnyed éjszakai biciklitúrához.

Íme még két látványos bicikliút, amiken kár lenne egyszer végig nem menni:

Esztergom: itt készült el a legelső, kísérleti út

A EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút Esztergom melletti szakaszán 2020 őszén épült. Ez lett az első világító kerékpárút, ahol a burkolatba kevert foszforeszkáló szemcsék biztosítják a sötétben való láthatóságot. Nézzétek, milyen lett:

A Zala völgyében is világít egy út a sötétben

A Zalaegerszeget Zalalövővel összekötő, 20 kilométeres kerékpárút már eddig is nagyon népszerű volt, mert sík terepen halad, és több települést is érint a két zalai város között. A helyiek és a turisták körében is kedvelt, ezért elég forgalmas útvonal, ami a világító burkolatjelekkel sokkal biztonságosabbá vált.

A 20 kilométeres bicikliútnak 12 kilométeres szakaszát, a bagodi vasútállomástól Zalalövőig 2021-ben látták el aztán világító felezővonallal. Ahogy az MTI akkori tudósításából kiderült, a mintegy 5,7 millió forintba kerülő kísérleti felfestés ugyan drágább lett mintha hagyományos festékkel készült volna, de a fluoreszkáláshoz hasonlóan sötétedés utáni fényvisszaadással megvilágítja a kerékpárút teljes szélességét.