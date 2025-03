3+1 mesés vidéki helyszín, ahol idén tavasszal káprázatos lesz a cseresznyevirágzás

A tavasz egyik legelbűvölőbb természeti csodája, a japán cseresznyevirágzás idén is megérkezik Magyarországra. Nem egy hazai botanikus kert egy egyedülálló Hanami élménysétával idézi meg a Japánban oly népszerű virágnézési hagyományt. De mi is az a Hanami?

A Hanami évszázados japán tradíció, amikor is az emberek összegyűlnek a virágzó cseresznyefák alatt, piknikeznek, ünnepelnek és csodálják a természet mulandó szépségét. A számos hazai botanikus kert, köztük a vácrátóti vagy a szegedi füvészkert is ezt a különleges szokást hozza közelebb a látogatókhoz egy exkluzív sétával, amely nemcsak a japán díszcseresznyék és más ázsiai növénykülönlegességek bemutatására fókuszál, hanem bepillantást is enged Japán lenyűgöző kultúrájába. De mit jelképez a cseresznyevirágzás? Lássuk csak!

A cseresznyevirág, más néven szakura a japán nemzeti öntudat jelképe, a japán identitás szerves része. Japánban számos képzőművészeti alkotás, zenei és irodalmi mű foglalkozik a cseresznyevirágzás jelenségével. A cseresznyevirág csodálata összefügg a japán mentalitással: a japánok nagy figyelemmel követik a természet minden egyes rezdülését és csodálattal tekintenek a törékeny szépségű, az élet mulandóságát jelképező virágzásra, ami egyszerre boldog és szomorú.

A cseresznyevirág mint szimbólum egyúttal magában hordozza a tavaszi megújulást és a hozzá kapcsolódó új álmok születését és a reményteliséget, optimizmust. A cseresznyevirágzás időtartama mindössze néhány nap: a japánok ez alatt az idő alatt emlékeztetik magukat arra, hogy az élet mulandó, éppen ezért fontos, hogy minden egyes pillanatot kellőképpen megéljenek - erről a HelloVidék részletesen itt írt.

1. Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert különleges programmal készül az idei cseresznyevirágzás idején: a Hanami, vagyis a „virágnézés” hagyományát idéző élménysétával várják a látogatókat. A séta során megismerkedhetünk Japán őshonos növényvilágával, valamint a szamurájok történetével és jelképeivel. A program csúcspontja egy különleges bemutató lesz, amelyen testközelből lehet megcsodálni a tradicionális japán Kendo harcművészet eszközeit és technikáit.

A cseresznyevirágzás csupán néhány hétig tart, így aki szeretné átélni ezt a különleges élményt, ne hagyja ki ezt az egyedülálló eseményt. A Nemzeti Botanikus Kert Hanami sétája valódi utazás Japán természeti és kulturális világába.

Időpontok (Időtartam: 2-2,5 óra):

2025. március 29. (szombat) – 11:00 és 14:00

2025. március 30. (vasárnap) – 11:00 és 14:00

Találkozási pont:

Berkenyeház előtt, 15 perccel a séta kezdete előtt

2. Hanami a Szegedi Füvészkertben

Szegeden található az ország egyik legnagyobb Füvészkertje, ahol fák, cserjék, egynyári növények, évelők és gyógynövények is felfedezhetők. Tavasszal az egyik legszebb látványossága a két részből álló japánkertje. A füvészkert japánkertjében hanamit, azaz virágnézést is tartanak idén tavasszal. Az eseményt idén, 2025-ben április 5., szombaton (9-18 órakor) rendezik meg, ahol gyönyörködni lehet a virágzó cseresznyefákban és japán szilvában. A programon lehetőség lesz sushit kóstolni, rendeznek japán könyv- és képregény-bemutatót, kertvezetést és sencha tea készítési bemutató is.

3. A híres nagykörűi cseresznyefák

A Tisza partján fekvő Nagykörű, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik bájos kis települése, amely méltán híres gyönyörű cseresznyefáiról. A Körűi-medence különösen kedvező éghajlati és talajadottságokkal bír, így a cseresznyefák itt kivételesen jól érzik magukat. Tavasszal a falu és környéke mesés látványt nyújt, amikor a cseresznyefák virágba borulnak.

A legtöbb cseresznyefa a település templomkertjében található. A 200 hektáros területen több mint 100 különböző fajta cseresznyefa pompázik, ami egy tavaszi kirándulás során felejthetetlen élményt nyújt a látogatóknak.

3+1. Nyíregyházi Tuzson János Botanikus Kert

A nyíregyházi botanikus kert remek úticél lehet egy tavaszi kiránduláshoz. A Tuzson János Botanikus Kert a festői Sóstói erdő szomszédságában, a Nyíregyházi Egyetem karai mellett található. Az intézmény egyik különlegessége a lenyűgöző japánkert, amely tavasszal, a cseresznyevirágzás idején különösen varázslatos látványt nyújt.

A japánkertben egy hangulatos tó kap helyet, melyet tündérrózsák és lótuszok díszítenek, míg tavasszal a liliomfák, a tulipánfák és természetesen a japán cseresznyefák is virágba borulnak. A botanikus kert többi része is bővelkedik természeti szépségekben, így érdemes alaposan bejárni. Ha pedig további élményekre vágyunk, Nyíregyháza méltán híres állatparkja is remek programlehetőség lehet.