Szenzáció! Fülöp, a gólya világhírű lett: Tokaj elképesztő nemzetközi díjat zsebelt be

Óriási siker: a Green Destinations TOP100 Award versenyének Természet és Táj kategóriájában előkelő harmadik helyezést kapott a Tokaji borvidék fenntartható turisztikai projektje. A díjnyertes projekt a helyi fehér gólyák védelmére épül, amelynek középpontjában Fülöp, a település ikonikus gólyája áll.

A Green Destinations Top 100 Story Awards díjat minden évben az ITB Berlin turisztikai kiállításon adják át, ahol a fenntartható turizmus legkiemelkedőbb kezdeményezéseit jutalmazzák. A verseny során a világ minden tájáról érkező pályázatokat egy nemzetközi szakértői zsűri értékeli. Az idei díjat Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere és Nagy Júlia, a Green Destinations magyarországi képviselője, az Innotime Hungary Kft. ügyvezetője vehette át - írta honlapján a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.

A díjazott projekt középpontjában Bodrogkeresztúr ikonikus gólyája, Fülöp áll, akinek története már számtalan látogatót vonzott a térségbe. A projekt célja pedig nemcsak a fehér gólyák védelme, hanem a természetvédelem és az ökoturizmus népszerűsítése is. Az érdeklődők a madarak megfigyelése mellett bekapcsolódhatnak a helyi közösség környezetvédelmi tevékenységeibe.

A Green Destinations díja hatalmas megerősítés számunkra, hogy jó úton járunk. Büszkék vagyunk arra, hogy projektünk nemcsak a gólyák, hanem a helyi közösség számára is értéket teremt, és tovább öregbíti Bodrogkeresztúr hírnevét mint fenntartható turisztikai célpont

– nyilatkozta Rozgonyi István polgármester a díjátadó ünnepségen.

Fenntartható turizmus és helyi összefogás

A bodrogkeresztúri gólyavédelmi projekt a fenntartható turizmus és a természetvédelem ötvözésével hoz létre valódi változást. A program részeként különféle interaktív túrák és oktatóprogramok várják az érdeklődőket, amelyek során a látogatók megismerhetik a gólyák életét és a helyi biodiverzitás jelentőségét.

A kezdeményezéshez számos helyi önkéntes is csatlakozott. Varga Katalin önkéntes munkájának köszönhetően pontos adatok állnak rendelkezésre a település gólyaállományának változásairól. A közösségformálás részeként minden évben megrendezik a „Fülöp a gólya” futóversenyt, amelyet a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület szervez. Emellett a Zöld Kör közreműködésével egy környezeti nevelési központ is létrejött, amely kifejezetten a gólyák bemutatására fókuszál.

Élményalapú turizmus és helyi specialitások

A helyi turizmus fellendítésére szervezett programok között szerepel az évente megrendezett gólyagyűrűzés is, amely nagy érdeklődésre tart számot. A Füleky Pincészet egyik borát is Fülöpről nevezte el, tisztelegve ezzel a projekt előtt. A Fülöp a gólya táborhoz kapcsolódóan vízi túrák is elérhetők, amelyek során a látogatók felfedezhetik a Bodrog és a Bodrogzug élővilágát.

A település turisztikai mobilalkalmazása, amely ITT tölthető le, interaktív településsétát kínál az érdeklődőknek, amely során részletes információt kaphatnak a környék természeti értékeiről.