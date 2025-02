Kiadták a figyelmeztetést: halálos veszély leselkedik mostantól az erdőjárókra

A túrázók számára fokozott óvatosságra intenek a szakemberek, ugyanis elkezdődött a vaddisznók ellési időszaka. A szakértők szerint a malacait védő vaddisznó az egyik legveszélyesebb emlős Magyarországon, hiszen nem fut el, hanem védekezésként támadhat. A Vadvilág Facebook-oldala és természetvédelmi szervezetek figyelmeztetnek: ha csíkos kismalacokat látunk, jobb elkerülni a területet, mert a koca támadóan léphet fel, ha fenyegetve érzi kicsinyeit.

A vaddisznók februártól májusig ellési időszakban vannak, ilyenkor a nőstények különvonulnak a kondától, és egy védett helyen hozzák világra malacaikat. Az anyakoca rendkívül védelmező, ezért ha valaki véletlenül is megközelíti a kismalacokat, a nőstény akár támadhat is.

A szakértők szerint a malacait védő vaddisznó az egyik legveszélyesebb emlős Magyarországon, hiszen nem fut el, hanem védekezésként támadhat. Ha az erdőben csörtetést hallunk, érdemes megállni, figyelni, majd csendben visszahúzódni. Ha egy kocát és malacait pillantjuk meg, ne közelítsük meg, ne próbáljuk lefényképezni, hanem azonnal távolodjunk el.

Fontos szabályok a biztonság érdekében:

Ne térjünk le a kijelölt turistautakról!

Kutyát mindig pórázon vezessünk, hogy ne ingerelje a vaddisznókat!

Sötétedés előtt hagyjuk el az erdőt, mert ilyenkor aktívabbak az állatok!

Kerüljük a sűrű bozótosokat, különösen március és május között!

Ha vaddisznóval találkozunk, ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, hátráljunk csendben!

Tudtad? A vaddisznó hímeket kannak, a nőstény állatokat kocának, míg kicsinyeit malacnak vagy egy-kétéves korban süldőnek hívják. Átlagos testmérete a házi disznóéhoz hasonló, marmagassága 60-120 centiméter, testtömege kifejlett korban 50-150 kilogramm között változik. A legtöbb malac február és május között születik, de a párzási és az ellési időszak is egyre inkább kitolódik. A malacok három hónapos korukig csíkosak, de már háromhetesen fogyasztanak szilárd táplálékot is. A kocák, a malacok és a süldők több tíz egyedből álló kondákban élnek, míg az idősebb kanok magányosan járják az erdőt. 5-8 centiméter hosszú nyoma puha talajon könnyen felismerhető a csülök mögötti, úgynevezett fűkörmök lenyomatáról.

Sokan azt hiszik, hogy egy magányos kis vadmalac árva, de ez óriási tévedés

A koca mindig a közelben van, és ha veszélyt észlel, támadásba lendülhet. Ezért semmilyen körülmények között ne érintsük meg, ne vigyük haza az egyedül lévőnek tűnő vadmalacokat! Ha valóban sérült vagy elhagyatott állatot találunk, azonnal hívjunk vadmentő szervezetet.

Mi a teendő, ha vaddisznóval találkozunk?

Álljunk meg és figyeljünk a mozgására! Keressünk fedezéket, például egy fát, és várjunk! Csendben hátráljunk el az ellenkező irányba! Ha ránk rohan, próbáljunk gyorsan irányt változtatni vagy menedéket keresni!

Óvatosan az utakon is!

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a vadállatok egyre gyakrabban jelennek meg külterületeken, sőt, lakott övezetekhez közeli telkeken is. Az elhanyagolt területek, bozótosok, romos épületek ideális búvóhelyet biztosítanak számukra, ráadásul a könnyen elérhető élelem miatt gyakran bejárhatnak ültetvényekre és kertekbe is. Ezért fontos, hogy ne hagyjunk kihelyezett élelmet, hulladékot vagy élelmiszermaradékot, amely odavonzhatja az állatokat.

Ha az úton vaddisznót látunk, lassítsunk és várjuk meg, amíg átkel. Tartsuk szem előtt, hogy a koca után a konda többi tagja is következhet! Figyeljünk a vadveszélyt jelző táblákra! A vaddisznók fontos szereplői az ökoszisztémának, de tavaszi időszakban fokozott figyelmet igényel a jelenlétük.