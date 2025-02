Dédanyáink spórolós trükkje: volt élet hűtő nélkül is, a magyar vidéken száz éve még így csinálták

A mai modern háztartásokban elképzelhetetlen az élet hűtőszekrény nélkül. Ám évszázadokon keresztül, áram nélkül is megtalálták őseink a módját az élelmiszerek tartósításának. Ismered a hústartó lészát, avagy a paraszti hűtőszekrényt? Most megmutatjuk!

Régi időkben a falusi emberek sokkal kevésbé függtek a bolti ellátástól, mint ma. A klasszikus parasztgazdaság önellátó volt: a gabonát, lisztet aratástól aratásig, a tartósított húsokat pedig egyik disznóvágástól a másikig kellett beosztani. Innen ered a „beosztással élni” kifejezés is, hiszen a tartalékokkal bölcsen kellett gazdálkodni – olvashatjuk a Savaria Múzeum bejegyzésében.

Tényleg, ti tudjátok, mivel oldották meg a tárolást-tartósítást őseink, mielőtt feltalálták volna a fagyasztóládát? Láttatok már hústartó lészát? A Savaria Múzeum segítségével most bemutatjuk ezt a régi, praktikus eszközt – mert ki tudja, lehet, hogy egyszer, ha mi is spórolni szeretnénk, még nekünk is jól jöhetnek ezek az ősi praktikák!

A friss sertéshúst többféleképpen tartósították:

Sózással: A só kivonta a nedvességet a húsból, így az nem romlott meg olyan gyorsan.

A só kivonta a nedvességet a húsból, így az nem romlott meg olyan gyorsan. Füstöléssel : A füstölés nemcsak az eltarthatóságot növelte, hanem különleges ízt is adott a húsnak.

: A füstölés nemcsak az eltarthatóságot növelte, hanem különleges ízt is adott a húsnak. Zsírban lesütve: A kisütött húst saját zsírjában tárolták, így hetekig, sőt hónapokig is fogyasztható maradt.

Íme, a hústartó lésza – a paraszti hűtőszekrény

A füstölt húsok egyik leghatékonyabb tárolóhelye a hústartó lésza volt. Ez egy szellős, mégis zárt szerkezet, amelyet a padláson vagy a kamrában függesztettek fel a gerendáról. Fő célja az volt, hogy védelmet nyújtson a rágcsálók és háziállatok, például macskák ellen.

A hústartó lésza felépítése:

Négy sarokoszlopra épült, szarkofág formájú tároló

Vesszőfonatos oldalai biztosították a megfelelő szellőzést

Teteje zsúptető alatt helyezkedett el, így a hús nem párásodott be

Az első része tölgyfából készült ajtóval záródott, amely kovácsolt vasalaton fordult

A szerkezet tartósságát a tölgyfa- és fenyőelemek adták, míg a fonatokat fűzvesszőből készítették. Ez a módszer egyszerre biztosította a megfelelő légáramlást és a hús védelmét.

Bár ma már a modern technika átvette a szerepét, mégis érdemes visszatekinteni elődeink praktikáira. A hústartó lésza és a régi tartósítási módszerek fenntartható és természetes megoldásokat kínáltak, amelyek ma is hasznosak lehetnek, különösen azok számára, akik a természetes élelmiszert és az önellátó gazdálkodást részesítik előnyben.

Figyelem, azért csak legyünk óvatosak!

Érdemes azért megjegyeznünk, hogy a régi tartósítási módszerek bár hatékonyak voltak, a mai élelmiszer-biztonsági előírásoknak már nem minden esetben felelnek meg. Az Európai Unió és a hazai szabályozások szigorúan előírják a húsok megfelelő hőmérsékleten történő tárolását és a higiéniai követelményeket, hogy megelőzzék az egészségügyi kockázatokat, például a baktériumok elszaporodását:

Friss hús: 0–4°C között kell tárolni.

Darálthús és húskészítmények: 0–2°C között ajánlott.

Fagyasztott hús: Legalább -18°C-on tárolandó.

A füstölés és a sózás ma is elterjedt módszerek, de a zsírban való tárolást például kevésbé javasolják a baktériumok és egyéb kórokozók elszaporodásának veszélye miatt. A hústartó lésza hagyományos formája pedig ma már inkább néprajzi érdekesség, semmint valódi alternatíva a modern tárolási technológiákkal szemben.

Fotó: Fortepan/ Tóth Ákos