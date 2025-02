Kerttulajdonosok, figyelem: fontos határidő közeleg, ha lemaradsz, kerted hasznos élőlényei bánják

Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a "méhecskehoteleket" vagy más néven "darázsgarázsokat", amelyekkel már kora tavasztól hatékonyan lehet segíteni a magányosan élő méhek és darazsak szaporodását - tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfőn.

Ha a téli hónapokban lelkiismeretesen töltjük fel a madarak etetőjét, miért is ne fogadnánk hasonló vendégszeretettel a magányosan élő méhek és darazsak is? Kertünk hasznos lakói segítik a beporzást, irtják a kártevőket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tájékoztatója szerint a magányos fajok között sok olyan van ugyanis, amelyik ujjnyinál vékonyabb járatok, azaz bölcsőkamrák védelmére bízza utódait. Ezekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le.

A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét. Ilyen bölcsőkamra nagyon egyszerűen biztosítható számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel, másik nevén darázsgarázzsal. Ez a természetvédelmi eszköz legegyszerűbben 10-4 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifa kugliból készíthető el - hívja fel a figyelmet az egyesület.

De mi az a méhecskehotel?

A magányosan élő méhek és darazsak általunk készített mesterséges bölcsői, amiben szaporodni tudnak. Méhecskehotel minden 2–10 mm átmérőjű, legalább néhány cm hosszúságú, cső alakú anyag (pl. nád-, órás olasznád- és bambusznádszál-darabok), tárgy (pl. egyes régi téglatípusok), illetve bármely olyan anyag (építési gerendamaradékba és tűzifa kugli), amibe ilyen lyukak fúrhatók:

Az MME közleményében kiemelte: az új méhecskehoteleket érdemes február második felében - március elején kirakni esőtől védett helyre (eresz alja, ablak- és erkélybeugró, tornác), keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje. A természetvédők szerint a méhecske hotelek, amelyek akár óvodai foglalkozás, iskolai óra, szakkör keretében is elkészíthetők, márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak. A rovarokat akár centiméternyi távolságról is megfigyelhetik az állatbarátok.