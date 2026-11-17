A legújabb, novemberben kiírt közbeszerzés alapján tizenhét településen összesen 167 konténerelemet bérelnének.
Erősödött a forint reggel: így áll most az euróval és dollárral szemben
Emelkedett a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 363,97 forinton jegyezték reggel hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 364,51 forint után. A dollár jegyzése 331,24 forintról 330,56 forintra gyengült, a svájci franké pedig 394,45 forintról 394,10 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1005 dollárról 1,1012 dollárra emelkedett kedd reggel.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
13 milliós Rolex órában vásárolgatott Schadl György: kiderült, ezért hagyhatta el a házi őrizetet az egykori végrehajtó-elnök
Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A volt végrehajtó-elnök luxusvillájában tölti házi őrizetét.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a módosított kutatóhálózati törvénytervezet visszavonását és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását követelik.
A hétfői jelentős esés után kedden reggel tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 92 dollárra mérséklődött.
Kedden folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája az Országgyűlésben, a képviselők ezúttal 12 órás időkeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét.
Tényleg elszabadulnának az árak az euró bevezetése után? Kiderült, ez vár a magyar gazdaságra, ha lecseréljük a forintot
Az Európai Bizottság 2026-os Eurobarométer-kutatása rámutatott, hogy itthon mindössze a lakosság 25 százaléka aggódik az euró árfelhajtó hatása miatt.
Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
Egy új uniós tanulmány Budapest példáján mutatta be a klímavédelmi fejlesztések jövőjét. Évente nem kevesebb, mint 610 millió euró hiányzik a magyar vízgazdálkodásból.
A felelős gazdaságpolitika már önmagában is megteremti az euróbevezetés feltételeit.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
A forint a hetet vegyesen indította a három devizával szemben az előző heti kezdéséhez képest.
Elégedetlen az állam a külföldi üzemeltetővel: gyökeres változások jöhetnek a Liszt Ferenc Repülőtéren
A nézeteltérések egyik fő forrása az egymilliárd eurós Terminal+ beruházási program.
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A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
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