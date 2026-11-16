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Gazdaság

Felemás napot zárt a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. november 16. 18:51 1 perc

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a bankközi devizapiacon. Az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött a magyar fizetőeszköz a reggeli jegyzésekhez képest, a dollárral szemben viszont enyhén gyengült.

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Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 364,92 forintról 364,51 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,95 forint és 365,23 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 394,84 forintról 394,45 forintra csökkent, ugyanakkor a dollár 331,08 forintról 331,24 forintra drágult. Az euró jegyzése a reggeli 1,1020 dollárról 1,1005 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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