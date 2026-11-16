Felemás napot zárt a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

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Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn a bankközi devizapiacon. Az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött a magyar fizetőeszköz a reggeli jegyzésekhez képest, a dollárral szemben viszont enyhén gyengült.

Címlapkép: Getty Images

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