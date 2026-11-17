Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 751,86 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 907,54 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyama ismét a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely jelenleg 41 512 forintnál jelent támaszt; a következő fontos ellenállási szint a 200 napos mozgóátlag 42 343 forintnál. Hétfőn a részvény 550 forinttal, 1,33 százalékkal 41 850 forintra erősödött, forgalma 8,5 milliárd forintot tett ki. Az elemző hozzátette, hogy célárcsökkentések érkeztek az OTP-re. A Citi 50 700 forintról 47 835 forintra csökkentette a bank részvényeire vonatkozó célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlás mellett. Az Autonomous Research 57 921 forintról 55 703 forintra változtatta a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlás mellett.

A Richter folytatta az emelkedést, a 13 610 forintos szint már fontos támaszt jelent, a következő akadály 13 840 forintnál látható. A papír árfolyama 160 forinttal, 1,18 százalékkal 13 700 forintra emelkedett, forgalma 6,3 milliárd forintot ért el hétfőn. A Richter céláremelést kapott, az HSBC 13 400 forintról 14 ezer forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás továbbra is tartás - jelezte a szakértő.

A Mol ismét visszazárt a 30 napos mozgóátlag alá, amely 4962 forintnál jelent ellenállást, támasz 4880 forintnál húzódik. A részvény ára 52 forinttal, 1,04 százalékkal 4928 forintra csökkent hétfőn, 4,0 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom grafikonján 3025 forintnál van a következő fontos ellenállás, míg 3000 forintnál támasz látható. A papír árfolyama 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3010 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt hétfőn.