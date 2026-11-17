Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A volt végrehajtó-elnök luxusvillájában tölti házi őrizetét.
Borús kilátások a magyar tőzsdén: csökkenéssel indulhat a kereskedés
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 751,86 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 907,54 ponton zárt hétfőn.
Varga Zoltán kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyama ismét a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely jelenleg 41 512 forintnál jelent támaszt; a következő fontos ellenállási szint a 200 napos mozgóátlag 42 343 forintnál. Hétfőn a részvény 550 forinttal, 1,33 százalékkal 41 850 forintra erősödött, forgalma 8,5 milliárd forintot tett ki. Az elemző hozzátette, hogy célárcsökkentések érkeztek az OTP-re. A Citi 50 700 forintról 47 835 forintra csökkentette a bank részvényeire vonatkozó célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlás mellett. Az Autonomous Research 57 921 forintról 55 703 forintra változtatta a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlás mellett.
A Richter folytatta az emelkedést, a 13 610 forintos szint már fontos támaszt jelent, a következő akadály 13 840 forintnál látható. A papír árfolyama 160 forinttal, 1,18 százalékkal 13 700 forintra emelkedett, forgalma 6,3 milliárd forintot ért el hétfőn. A Richter céláremelést kapott, az HSBC 13 400 forintról 14 ezer forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlás továbbra is tartás - jelezte a szakértő.
A Mol ismét visszazárt a 30 napos mozgóátlag alá, amely 4962 forintnál jelent ellenállást, támasz 4880 forintnál húzódik. A részvény ára 52 forinttal, 1,04 százalékkal 4928 forintra csökkent hétfőn, 4,0 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom grafikonján 3025 forintnál van a következő fontos ellenállás, míg 3000 forintnál támasz látható. A papír árfolyama 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3010 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt hétfőn.
A Kárpátalját ért dróncsapások miatt Magyarország szerdáig felfüggesztette a vasúti közlekedést Ukrajna felé.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Emelkedett a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A nemesfém 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja, a jelenlegi piaci és geopolitikai folyamatok pedig további árcsökkenést vetítenek előre.
Erősödött az euróval és a frankkal szemben a forint, a dollárhoz képest viszont kissé gyengült.
Történelmi csúcsra tört a Richter a magyar tőzsdén, egyetlen hír adott hatalmas lendületet a részvénynek
Céláremelést kapott a Richter, a részvény napközben történelmi rekordot döntött a budapesti tőzsdén.
A csatlakozást megelőző időszakban a piaci bizalomnak köszönhetően a szlovák korona mintegy 25 százalékot erősödött.
Tényleg elszabadulnának az árak az euró bevezetése után? Kiderült, ez vár a magyar gazdaságra, ha lecseréljük a forintot
Az Európai Bizottság 2026-os Eurobarométer-kutatása rámutatott, hogy itthon mindössze a lakosság 25 százaléka aggódik az euró árfelhajtó hatása miatt.
Az Európai Tanács még az év elején határozott arról, hogy 2027-től több lépésben felszámolja az uniós tagállamok orosz energiafüggőségét.
Elzárhatják a legfontosabb uniós pénzcsapot: bajba kerülhetnek a magyar települések a hirtelen esőzéseknél
Egy új uniós tanulmány Budapest példáján mutatta be a klímavédelmi fejlesztések jövőjét. Évente nem kevesebb, mint 610 millió euró hiányzik a magyar vízgazdálkodásból.
A felelős gazdaságpolitika már önmagában is megteremti az euróbevezetés feltételeit.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a keddi kamatdöntő ülésén várhatóan 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
A forint a hetet vegyesen indította a három devizával szemben az előző heti kezdéséhez képest.
Elégedetlen az állam a külföldi üzemeltetővel: gyökeres változások jöhetnek a Liszt Ferenc Repülőtéren
A nézeteltérések egyik fő forrása az egymilliárd eurós Terminal+ beruházási program.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.