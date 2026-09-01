A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 539,18 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 148 622,50 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót 18 óra után 367,44 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,29 forint helyett, a dollár jegyzése 317,10 forintra ment fel 314,73-ról, a svájci franké pedig 390,44 forintra 388,68-ról. Kedd késő délutáni jegyzésén a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 3,2 százalékkal erősebben a dollárral és 5,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Fontos változások élesedtek szeptember 1-jén Magyarországon: gyógyszerek, nyugták, kórházak is érintettek
A mai napon, 2026. szeptember 1-jén több fontos intézkedés is életbe lépett Magyarországon.
Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén.
A Shein 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el a hongkongi tőzsdén, ez azonban messze elmarad a korában becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől.
Négy feljelentés érkezett, a rendőrség már több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le az ügyben.
A szakértő szerint a 7,5 százalékos hiány nagyon magas, és arról is beszélt, hogy Magyarországnak már az euró bevezetése lehet előnyösebb.
Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.
Jelentősen változik a tűzifa ára: a kormány az áfát is csökkenti, és januári árszinten rögzíti az árakat.
A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan, így iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.
Jelentős hatásköri átalakításokról döntött a kormány egy újonnan megjelent, részletes rendeletben.
Magyarország kész tárgyalóasztalhoz ülni Horvátországgal az INA és a Mol évtizedes vitájának rendezése érdekében
Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
365 forint felett maradt az euró, miközben a forint augusztusban vegyesen teljesített a főbb devizákkal szemben.
2,48 milliárd forintot csoportosít át a kormány az új hivatal működésére, amelynek 2027 márciusáig kell elszámolnia.
Kiderült: ezekre a területekre folyt el a termérdek közpénz az elmúlt 15 évben - az egészségügynek csak kabátgombok jutottak
Néhány területen Magyarország uniós összevetésben is kiemelkedően sokat költött: gazdasági ügyekre, kamatokra és kultúrára, sportra, vallásra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Olyan krízis érte el a hazai termőföldeket, amire nem vagyunk felkészülve: szó szerint megsülnek a zöldségek és gyümölcsök
Az aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek.
Fontos bejelentés érkezett az uniós pénzekről: teljesítették a feltételeket, több ezer milliárd forint a tét
A kormány teljesítette az uniós helyreállítási források lehívásához szükséges valamennyi jogalkotási feltételt és mérföldkövet
Közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.