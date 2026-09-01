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Gyengült kedden a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 18:52

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót 18 óra után 367,44 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,29 forint helyett, a dollár jegyzése 317,10 forintra ment fel 314,73-ról, a svájci franké pedig 390,44 forintra 388,68-ról. Kedd késő délutáni jegyzésén a forint 4,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 3,2 százalékkal erősebben a dollárral és 5,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

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Címlapkép: Getty Images
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