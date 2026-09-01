Gyengült kedden a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

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Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Címlapkép: Getty Images

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