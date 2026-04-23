Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor, jönnek a külföldi sofőrök Magyarországra.
Nagy bejelentés jön pénteken: újabb minisztereket mutat be a Tisza Párt, köztük az oktatás felelősét
Magyar Péter a Facebookon jelezte, hogy pénteken újabb minisztereket mutat majd be, köztük az oktatási tárca várományosát. Korábban a tervezett 16 minisztérium vezetőiből már kilencet megnevezett.
Mint ismert, Magyar Péter a parlament alakuló ülését előkészítő egyeztetés után megerősítette, hogy a parlamenti testületek elnevezése és hatásköre a mindenkori kormányzati berendezkedéshez igazodik. Az új kormányban tizenhat minisztérium fog működni, melynek vezetői közül többet már megneveztek a héten.
Az eddig bejelentett miniszterek:
- pénzügyminiszter: Kármán András
- gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- külügyminiszter: Orbán Anita
- egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- agrár és élelmiszerügyi miniszter: Bóna Szabolcs
- miniszterelnökségért felelős miniszter: Ruff Bálint
- vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
A még létrehozandó tárcák közül kilencet sorolt fel a Tisza Párt elnöke: nincs még jelöltje a belügyi, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, művelődési, valamint digitális és technológiai minisztériumnak.
Magyar Péter korábban elmondta, ha a menetrend szerint haladnak, három hét múlva megalakulhat az új kormány. Sulyok Tamás május 9-én 10 órára összehívta az Országgyűlés alakuló ülését, így hivatalossá vált az új parlament megalakulásának időpontja, ekkor teheti le a miniszterelnök az esküt. Ezt követően a parlamenti bizottságok meghallgathatják a miniszterjelölteket, majd felállhat a kabinet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.