Nagy bejelentés jön pénteken: újabb minisztereket mutat be a Tisza Párt, köztük az oktatás felelősét

Magyar Péter a Facebookon jelezte, hogy pénteken újabb minisztereket mutat majd be, köztük az oktatási tárca várományosát. Korábban a tervezett 16 minisztérium vezetőiből már kilencet megnevezett.

Mint ismert, Magyar Péter a parlament alakuló ülését előkészítő egyeztetés után megerősítette, hogy a parlamenti testületek elnevezése és hatásköre a mindenkori kormányzati berendezkedéshez igazodik. Az új kormányban tizenhat minisztérium fog működni, melynek vezetői közül többet már megneveztek a héten.

Az eddig bejelentett miniszterek:

pénzügyminiszter: Kármán András

gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

külügyminiszter: Orbán Anita

egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

agrár és élelmiszerügyi miniszter: Bóna Szabolcs

miniszterelnökségért felelős miniszter: Ruff Bálint

vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória

A még létrehozandó tárcák közül kilencet sorolt fel a Tisza Párt elnöke: nincs még jelöltje a belügyi, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, művelődési, valamint digitális és technológiai minisztériumnak.

Magyar Péter korábban elmondta, ha a menetrend szerint haladnak, három hét múlva megalakulhat az új kormány. Sulyok Tamás május 9-én 10 órára összehívta az Országgyűlés alakuló ülését, így hivatalossá vált az új parlament megalakulásának időpontja, ekkor teheti le a miniszterelnök az esküt. Ezt követően a parlamenti bizottságok meghallgathatják a miniszterjelölteket, majd felállhat a kabinet.

