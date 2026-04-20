A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke.
Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők rendkívül pozitívan reagáltak a várható gazdaságpolitikai fordulatra, valamint az euró bevezetésének ígéretére. Ennek köszönhetően a magyar deviza hetek alatt globális éllovassá vált. A lendület kitartása most már azon múlik, hogy az új vezetés mennyire tudja hitelesen megvalósítani a beígért költségvetési és európai integrációs programot - írja elemzésében a Portfolio.
Bár a kormányváltás esélye már hónapok óta benne volt a levegőben, a Tisza Párt átütő, kétharmados parlamenti többsége szinte mindenkit meglepett. A befektetők egy része már korábban elkezdett ennek megfelelő pozíciókat kiépíteni, de a hatalmas arányú győzelemre kevesen számítottak. A választási eredményekre a forint villámgyors szárnyalással reagált. Alig egy hét alatt négy százalékot erősödött, az euró árfolyama pedig a lélektani 360 forintos szint alá esett. Utoljára 2022 februárjában, az orosz-ukrán háború kitörése előtt volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz.
A devizapiaci eufória hátterében elsősorban a remélt gazdaságpolitikai irányváltás, illetve a közös európai valuta bevezetésének határozott szándéka áll. Az euróövezeti csatlakozás folyamata ugyanis komoly elköteleződést jelent az állam részéről. Ennek alapfeltétele a fegyelmezett költségvetés, a folyamatosan csökkenő államadósság, valamint az alacsony infláció és kamatszint fenntartása.
Ezek pont azok a területek, amelyeket a hitelminősítők és a piaci szereplők az elmúlt években a leginkább kritizáltak Magyarországgal kapcsolatban. Egy stabilabb gazdálkodás, kiegészülve egy Európa-pártibb külpolitikával és a gazdaságba kevésbé beavatkozó állammal, jelenleg rendkívül vonzó a befektetők számára.
Érdekes fejlemény, hogy a választások után nem indult meg a nyereségek tömeges realizálása, a piaci szereplők inkább kitartottak a forint mellett. Ennek oka, hogy a kamatkülönbözetre építő befektetők a stabilan erősödő trendben tovább növelhetik a hozamaikat. Emellett sok külföldi alap, amely korábban a geopolitikai feszültségek miatt elfordult a magyar piactól, a kedvező eredmények láttán most visszatért. Hozzájuk csatlakoztak azok a korábban óvatosabb befektetők is, akik csak a biztos választási eredmények ismeretében mertek újra forintot vásárolni.
A folyamatok eredményeként a magyar fizetőeszköz globális szinten is páratlan teljesítményt nyújtott. Egyetlen hónap leforgása alatt több mint 9 százalékot erősödött a dollárral szemben. Ezzel a világ legjobban teljesítő devizájává vált, messze maga mögé utasítva a nemzetközi mezőnyt. A lendületnek köszönhetően a forint az idei évet összegző globális devizapiaci ranglistán is az élmezőnybe ugrott.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A legfőbb kérdés jelenleg az, hogy meddig tarthat ki ez a devizapiaci optimizmus. Az eddigi erősödés egyfajta megelőlegezett bizalom az új kormánynak. A forint tartósan megőrizheti az erejét, ha a nemzetközi környezet támogató marad, a vezetés pedig őszre előáll egy hiteles és részletes euróbevezetési tervvel.
Szintén elengedhetetlen a költségvetési konszolidáció megkezdése, illetve az uniós források sikeres felszabadítása. Sőt, egyes elemzői várakozások - mint például az ING Bank előrejelzése - szerint egy sikeres gazdaságpolitikai végrehajtás esetén egy év múlva akár a 340 forintos euróárfolyam is reális közelségbe kerülhet.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.