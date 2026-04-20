Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!

A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben. A befektetők rendkívül pozitívan reagáltak a várható gazdaságpolitikai fordulatra, valamint az euró bevezetésének ígéretére. Ennek köszönhetően a magyar deviza hetek alatt globális éllovassá vált. A lendület kitartása most már azon múlik, hogy az új vezetés mennyire tudja hitelesen megvalósítani a beígért költségvetési és európai integrációs programot - írja elemzésében a Portfolio.

Bár a kormányváltás esélye már hónapok óta benne volt a levegőben, a Tisza Párt átütő, kétharmados parlamenti többsége szinte mindenkit meglepett. A befektetők egy része már korábban elkezdett ennek megfelelő pozíciókat kiépíteni, de a hatalmas arányú győzelemre kevesen számítottak. A választási eredményekre a forint villámgyors szárnyalással reagált. Alig egy hét alatt négy százalékot erősödött, az euró árfolyama pedig a lélektani 360 forintos szint alá esett. Utoljára 2022 februárjában, az orosz-ukrán háború kitörése előtt volt ennyire erős a magyar fizetőeszköz.

A devizapiaci eufória hátterében elsősorban a remélt gazdaságpolitikai irányváltás, illetve a közös európai valuta bevezetésének határozott szándéka áll. Az euróövezeti csatlakozás folyamata ugyanis komoly elköteleződést jelent az állam részéről. Ennek alapfeltétele a fegyelmezett költségvetés, a folyamatosan csökkenő államadósság, valamint az alacsony infláció és kamatszint fenntartása.

Ezek pont azok a területek, amelyeket a hitelminősítők és a piaci szereplők az elmúlt években a leginkább kritizáltak Magyarországgal kapcsolatban. Egy stabilabb gazdálkodás, kiegészülve egy Európa-pártibb külpolitikával és a gazdaságba kevésbé beavatkozó állammal, jelenleg rendkívül vonzó a befektetők számára.

Érdekes fejlemény, hogy a választások után nem indult meg a nyereségek tömeges realizálása, a piaci szereplők inkább kitartottak a forint mellett. Ennek oka, hogy a kamatkülönbözetre építő befektetők a stabilan erősödő trendben tovább növelhetik a hozamaikat. Emellett sok külföldi alap, amely korábban a geopolitikai feszültségek miatt elfordult a magyar piactól, a kedvező eredmények láttán most visszatért. Hozzájuk csatlakoztak azok a korábban óvatosabb befektetők is, akik csak a biztos választási eredmények ismeretében mertek újra forintot vásárolni.

A folyamatok eredményeként a magyar fizetőeszköz globális szinten is páratlan teljesítményt nyújtott. Egyetlen hónap leforgása alatt több mint 9 százalékot erősödött a dollárral szemben. Ezzel a világ legjobban teljesítő devizájává vált, messze maga mögé utasítva a nemzetközi mezőnyt. A lendületnek köszönhetően a forint az idei évet összegző globális devizapiaci ranglistán is az élmezőnybe ugrott.

A legfőbb kérdés jelenleg az, hogy meddig tarthat ki ez a devizapiaci optimizmus. Az eddigi erősödés egyfajta megelőlegezett bizalom az új kormánynak. A forint tartósan megőrizheti az erejét, ha a nemzetközi környezet támogató marad, a vezetés pedig őszre előáll egy hiteles és részletes euróbevezetési tervvel.

Szintén elengedhetetlen a költségvetési konszolidáció megkezdése, illetve az uniós források sikeres felszabadítása. Sőt, egyes elemzői várakozások - mint például az ING Bank előrejelzése - szerint egy sikeres gazdaságpolitikai végrehajtás esetén egy év múlva akár a 340 forintos euróárfolyam is reális közelségbe kerülhet.