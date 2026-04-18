Elképesztő jóslat a forint árfolyamáról: 340 körülre is benézhet az euró, mikor érdemes váltani?

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett. A piac pozitívan reagált az új kormánytól várt kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára. Az ING Bank friss előrejelzése szerint a jövő év elejére akár a 340 forintos szintig is csökkenhet az euró jegyzése - tudósított a Portfolio.

A vártnál is intenzívebb piaci reakció elsősorban a meglepetésszerű, kétharmados parlamenti többségnek köszönhető. A páratlan felhatalmazás zökkenőmentes hatalomátadást és stabil kormányzást ígér az elkövetkező négy évre, hiszen az új vezetés szinte bármilyen jogszabályt akadálytalanul módosíthat. A befektetők kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitikát és Európa-párti külpolitikát remélnek. Hosszú távon akár az euró bevezetése is napirendre kerülhet. Ezt a megelőlegezett bizalmat tovább erősítette, hogy Magyar Péter a választások óta is következetesen kiáll a kampányban megfogalmazott célok mellett.

A piaci lendületet látva az ING Bank szakértői felülvizsgálták korábbi prognózisukat. Úgy látják, ha a kabinet élni tud a hazai és nemzetközi befektetők bizalmával, a forint további, stabil makrogazdasági fundamentumokon nyugvó erősödésére lehet számítani. Előrejelzésük szerint az euró árfolyama három hónapon belül 350-re, egy éven belül pedig akár 342 forintra is csökkenhet. Ilyen alacsony szintre 2020 eleje óta nem volt példa. A pozitív fejlemények – például az uniós források sorsának rendezése, az átfogó intézményi reformok vagy a költségvetési egyenleg javulása – folyamatosan támogathatják a hazai fizetőeszközt.

A forint tartós erősödéséhez azonban a kezdeti bizalmat konkrét eredményekkel kell igazolni. A megalakuló kormánynak ugyanis hamarosan komoly gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. A piac számára az első fontos teszt a miniszterek személyének megnevezése lesz. Ezt követően a befektetők minél előbb egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági, illetve költségvetési stratégiát várnak. Szintén lényeges iránymutatást ad majd a nagy hitelminősítők május-júniusi felülvizsgálata.

Bár a kilátások jelenleg kedvezőek, az elemzők óvatosságra intenek. A jelentős globális bizonytalanságok miatt a befektetők a szokásosnál hamarabb realizálhatnak profitot. Ez a jövőben fokozott volatilitást okozhat a devizapiacon.