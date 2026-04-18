Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról.
Elképesztő jóslat a forint árfolyamáról: 340 körülre is benézhet az euró, mikor érdemes váltani?
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett. A piac pozitívan reagált az új kormánytól várt kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára. Az ING Bank friss előrejelzése szerint a jövő év elejére akár a 340 forintos szintig is csökkenhet az euró jegyzése - tudósított a Portfolio.
A vártnál is intenzívebb piaci reakció elsősorban a meglepetésszerű, kétharmados parlamenti többségnek köszönhető. A páratlan felhatalmazás zökkenőmentes hatalomátadást és stabil kormányzást ígér az elkövetkező négy évre, hiszen az új vezetés szinte bármilyen jogszabályt akadálytalanul módosíthat. A befektetők kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitikát és Európa-párti külpolitikát remélnek. Hosszú távon akár az euró bevezetése is napirendre kerülhet. Ezt a megelőlegezett bizalmat tovább erősítette, hogy Magyar Péter a választások óta is következetesen kiáll a kampányban megfogalmazott célok mellett.
A piaci lendületet látva az ING Bank szakértői felülvizsgálták korábbi prognózisukat. Úgy látják, ha a kabinet élni tud a hazai és nemzetközi befektetők bizalmával, a forint további, stabil makrogazdasági fundamentumokon nyugvó erősödésére lehet számítani. Előrejelzésük szerint az euró árfolyama három hónapon belül 350-re, egy éven belül pedig akár 342 forintra is csökkenhet. Ilyen alacsony szintre 2020 eleje óta nem volt példa. A pozitív fejlemények – például az uniós források sorsának rendezése, az átfogó intézményi reformok vagy a költségvetési egyenleg javulása – folyamatosan támogathatják a hazai fizetőeszközt.
A forint tartós erősödéséhez azonban a kezdeti bizalmat konkrét eredményekkel kell igazolni. A megalakuló kormánynak ugyanis hamarosan komoly gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. A piac számára az első fontos teszt a miniszterek személyének megnevezése lesz. Ezt követően a befektetők minél előbb egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági, illetve költségvetési stratégiát várnak. Szintén lényeges iránymutatást ad majd a nagy hitelminősítők május-júniusi felülvizsgálata.
Bár a kilátások jelenleg kedvezőek, az elemzők óvatosságra intenek. A jelentős globális bizonytalanságok miatt a befektetők a szokásosnál hamarabb realizálhatnak profitot. Ez a jövőben fokozott volatilitást okozhat a devizapiacon.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Váratlan fordulat a befagyasztott tőke körül: rengeteg magyar háztulajdonos járhat elképesztően jól az új javaslattal
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.
A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben.
A Netflix részvényei közel 10 százalékot zuhantak a pénteki tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Teljesen leáll a kártyás fizetés egy hazai óriásbanknál: egyetlen automatából sem kapsz készpénzt abban az időszakban
A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek.
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt
A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát
Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében.
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Péntek reggelre a hivatalos Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.
Kiderül, mik a Tisza Párt legfőbb tervei a parlamentben: azonnal nekilátnak a sokat vitatott hivatal megszüntetéséhez
Péntek délelőtt kezdődnek meg az egyeztetések az új Országgyűlés megalakulásáról.
2026 februárjában tovább folytatódott a bérek emelkedése Magyarországon.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója megállapodott az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról.
