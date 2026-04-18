2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Elképesztő jóslat a forint árfolyamáról: 340 körülre is benézhet az euró, mikor érdemes váltani?

Pénzcentrum
2026. április 18. 09:44

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett. A piac pozitívan reagált az új kormánytól várt kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára. Az ING Bank friss előrejelzése szerint a jövő év elejére akár a 340 forintos szintig is csökkenhet az euró jegyzése - tudósított a Portfolio.

A vártnál is intenzívebb piaci reakció elsősorban a meglepetésszerű, kétharmados parlamenti többségnek köszönhető. A páratlan felhatalmazás zökkenőmentes hatalomátadást és stabil kormányzást ígér az elkövetkező négy évre, hiszen az új vezetés szinte bármilyen jogszabályt akadálytalanul módosíthat. A befektetők kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitikát és Európa-párti külpolitikát remélnek. Hosszú távon akár az euró bevezetése is napirendre kerülhet. Ezt a megelőlegezett bizalmat tovább erősítette, hogy Magyar Péter a választások óta is következetesen kiáll a kampányban megfogalmazott célok mellett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A piaci lendületet látva az ING Bank szakértői felülvizsgálták korábbi prognózisukat. Úgy látják, ha a kabinet élni tud a hazai és nemzetközi befektetők bizalmával, a forint további, stabil makrogazdasági fundamentumokon nyugvó erősödésére lehet számítani. Előrejelzésük szerint az euró árfolyama három hónapon belül 350-re, egy éven belül pedig akár 342 forintra is csökkenhet. Ilyen alacsony szintre 2020 eleje óta nem volt példa. A pozitív fejlemények – például az uniós források sorsának rendezése, az átfogó intézményi reformok vagy a költségvetési egyenleg javulása – folyamatosan támogathatják a hazai fizetőeszközt.

A forint tartós erősödéséhez azonban a kezdeti bizalmat konkrét eredményekkel kell igazolni. A megalakuló kormánynak ugyanis hamarosan komoly gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. A piac számára az első fontos teszt a miniszterek személyének megnevezése lesz. Ezt követően a befektetők minél előbb egy hiteles és megvalósítható makrogazdasági, illetve költségvetési stratégiát várnak. Szintén lényeges iránymutatást ad majd a nagy hitelminősítők május-júniusi felülvizsgálata.

Bár a kilátások jelenleg kedvezőek, az elemzők óvatosságra intenek. A jelentős globális bizonytalanságok miatt a befektetők a szokásosnál hamarabb realizálhatnak profitot. Ez a jövőben fokozott volatilitást okozhat a devizapiacon.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #befektetők #forintgyengülés #forintárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF #magyar péter #választás 2026 #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:03
09:44
09:26
09:03
08:52
NAPTÁR
Tovább
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

Több kisokos

EZT OLVASTAD MÁR?
