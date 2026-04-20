350 ezer embernek küld mától levelet a NAV: nehogy kidobd, nagyon fontos dolog van benne!

A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.

Április 20-tól, vagyis a mai naptól küldi ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak. A tájékoztató mintegy 350 ezer vállalkozást érint. Ők a levélből azonnal megtudhatják, hogy adótartozásuk vagy visszakérhető túlfizetésük van-e. A hivatal kizárólag azoknak küld értesítőt, akiknek a tartozása meghaladja az ötezer, vagy a túlfizetése az ezer forintot. További feltétel, hogy az érintettek idén még nem kaptak tájékoztatást késedelmi pótlékról.

Az adószámla aktuális egyenlege a NAV Ügyfélportálján bármikor ellenőrizhető. Az esetleges hátralékot a leggyorsabban banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

Amennyiben a számlán túlfizetés mutatkozik, az összeg kiutalása vagy egy másik adónemre történő átvezetése szintén az Ügyfélportálon intézhető el a legegyszerűbben. Az egyenleg lekérdezése után a "Túlfizetés rendezése" gomb használatával a kérelem bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is gyorsan leadható. Ehhez ráadásul külön alkalmazást sem kell letölteni.