Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Gazdaság

350 ezer embernek küld mától levelet a NAV: nehogy kidobd, nagyon fontos dolog van benne!

Pénzcentrum
2026. április 20. 09:17

A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.

Április 20-tól, vagyis a mai naptól küldi ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adószámla-értesítőket a gazdálkodóknak. A tájékoztató mintegy 350 ezer vállalkozást érint. Ők a levélből azonnal megtudhatják, hogy adótartozásuk vagy visszakérhető túlfizetésük van-e. A hivatal kizárólag azoknak küld értesítőt, akiknek a tartozása meghaladja az ötezer, vagy a túlfizetése az ezer forintot. További feltétel, hogy az érintettek idén még nem kaptak tájékoztatást késedelmi pótlékról.

Az adószámla aktuális egyenlege a NAV Ügyfélportálján bármikor ellenőrizhető. Az esetleges hátralékot a leggyorsabban banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

Amennyiben a számlán túlfizetés mutatkozik, az összeg kiutalása vagy egy másik adónemre történő átvezetése szintén az Ügyfélportálon intézhető el a legegyszerűbben. Az egyenleg lekérdezése után a "Túlfizetés rendezése" gomb használatával a kérelem bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is gyorsan leadható. Ehhez ráadásul külön alkalmazást sem kell letölteni.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:14
10:04
09:52
09:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 20. 08:28
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon ko...
MEDIA1  |  2026. április 19. 14:40
Orbánt támogató posztok tűntek el a TV2-s Varga Attila Facebookjáról
Varga Attila, a TV2 Tények Reggel műsorvezetője korábban rendszeresen osztott meg Orbán Viktort és a...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
6 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
3
22 órája
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
6 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
5
21 órája
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 10:04
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:40
Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!
Agrárszektor  |  2026. április 20. 09:02
Lassan kiürülnek a vidéki települések? Rengeteg magyar menekül ide