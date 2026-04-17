Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Gazdaság

Megállíthatatlanul szárnyal a forint: 360 alá is benézett az euró árfolyama pénteken!

2026. április 17. 16:12

A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben. A hazai tényezők mellett a nemzetközi hangulat is támogatóbbá vált, ami tovább segítette az árfolyam emelkedését.

Péntek délután az euró jegyzése már a 360-as szint alá is benézett, ami az elmúlt időszak egyik legerősebb forintárfolyamát jelenti. A héten összességében közel 4 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, március elejéhez képest pedig mintegy 40 forinttal került lejjebb az euró árfolyama.

A forinterősödés mögött több tényező áll. Hazai oldalon a befektetők kedvezően fogadták a Tisza Párt győzelmét, valamint az euró bevezetésének lehetőségét, ami hosszabb távon stabilabb gazdasági környezetet vetíthet előre.

A forint erősödése a mai napon. Grafika: Pénzcentrum

A piac egy része arra számít, hogy az új gazdaságpolitika kiszámíthatóbb irányt hozhat, ami erősíti a forint iránti bizalmat.

Nemzetközi szinten a közel-keleti helyzet alakulása is hatással van az árfolyamokra. Bár a konfliktus továbbra sem rendeződött, a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy a háború nem okoz tartós ellátási zavarokat vagy globális gazdasági sokkot. Ennek ellenére a térségben a hajóforgalom továbbra is alacsony, ami jelzi, hogy a kockázatok nem tűntek el teljesen.
Portfolio Checklist
2026. április 16. 16:43
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
MEDIA1  |  2026. április 17. 11:28
Nagy Ervin is szerepel az RTL új, pornózásról szóló sorozatában - kiderült, mikor érkezik, a Birodalom
Május végén érkezik az RTL felnőttfilmesek világáról és Kovács Kovi István rendezőről szóló 18+-os t...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
Holdblog  |  2026. április 17. 07:43
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagáb...
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 17.
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
2026. április 17.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: így jutnak jóval könnyebben lakáshoz az élelmes magyarok
2026. április 17.
Eldőlt az árrésstop sorsa? Megszólaltak a magyar boltok: ezt várják a Tisza Párttól
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 16:05
Eldőlt a védett üzemanyagárak sorsa, erre készülhetnek az autósok a kormányváltásig: itt van Gulyás Gergely bejelentése
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 16:01
Durva szigorítás jön 2027-től, elárverezhetik a gyorshajtók autóját: bezárták a kiskaput, nincs menekvés
Agrárszektor  |  2026. április 17. 16:29
Ezt kötelező bejelenteni Magyarországon: sokakat érinthet idén