Megállíthatatlanul szárnyal a forint: 360 alá is benézett az euró árfolyama pénteken!

A Tisza Párt választási győzelme óta látványosan erősödik a forint a vezető devizákkal szemben. A hazai tényezők mellett a nemzetközi hangulat is támogatóbbá vált, ami tovább segítette az árfolyam emelkedését.

Péntek délután az euró jegyzése már a 360-as szint alá is benézett, ami az elmúlt időszak egyik legerősebb forintárfolyamát jelenti. A héten összességében közel 4 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, március elejéhez képest pedig mintegy 40 forinttal került lejjebb az euró árfolyama.

A forinterősödés mögött több tényező áll. Hazai oldalon a befektetők kedvezően fogadták a Tisza Párt győzelmét, valamint az euró bevezetésének lehetőségét, ami hosszabb távon stabilabb gazdasági környezetet vetíthet előre.

A forint erősödése a mai napon. Grafika: Pénzcentrum

A piac egy része arra számít, hogy az új gazdaságpolitika kiszámíthatóbb irányt hozhat, ami erősíti a forint iránti bizalmat.

Nemzetközi szinten a közel-keleti helyzet alakulása is hatással van az árfolyamokra. Bár a konfliktus továbbra sem rendeződött, a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy a háború nem okoz tartós ellátási zavarokat vagy globális gazdasági sokkot. Ennek ellenére a térségben a hajóforgalom továbbra is alacsony, ami jelzi, hogy a kockázatok nem tűntek el teljesen.