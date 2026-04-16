Történelmi csúcs után jött a feketeleves a magyar piacon: vaskos mínuszokkal zárult a nap

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,32 százalékos eséssel, 3239 pontot veszítve 136 260 ponton zárt csütörtökön, miután a befektetők profitrealizálásba kezdtek az előző napi történelmi csúcsot követően. A napi forgalom 44,5 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények közül csak a Magyar Telekom tudott erősödni.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a magyar piac csütörtökön korrekciót hajtott végre a rekorddöntés után. A kereskedés első felében elsősorban az OTP gyengülése húzta lefelé az indexet, majd a délutáni órákban a Mol árfolyama is jelentős mínuszba fordult.

Az elemző szerint a Mol esése mögött részben Magyar Péter csütörtöki Facebook-bejegyzése állhatott. A Tisza Párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje a Mol vezérigazgatójával folytatott találkozója után arról írt, hogy elvárja: ne fizessék ki a Mathias Corvinus Collegium tulajdonában lévő Mol-részvények után járó osztalékot. Aradványi szerint a piac ezt a kijelentést negatívan értékelhette, ami hozzájárulhatott a papír látványos gyengüléséhez.

A Mol árfolyama végül 5,92 százalékkal, 262 forinttal 4164 forintra csökkent, 9,8 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP részvényei 2,01 százalékot estek, így 43 410 forinton zártak, miközben a bankpapír forgalma elérte a 24,7 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 0,78 százalékkal, 100 forinttal 12 730 forintra gyengült, forgalma 6,6 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom ezzel szemben emelkedni tudott: a részvény 1,63 százalékkal, 38 forinttal 2374 forintra erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalom mellett.

A nemzetközi hangulat sem segítette a kereskedést. Az Equilor elemzője szerint a befektetők továbbra is óvatosak, mivel nem érkeztek kedvező fejlemények az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatban. Bár szerdán az amerikai piacokon új történelmi csúcsok születtek, csütörtökön már ott is enyhe korrekció volt megfigyelhető.

A kisebb kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index ugyanakkor emelkedni tudott: 1,09 százalékos pluszban, 9194 ponton fejezte be a napot.