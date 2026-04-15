Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Lázár János építési és közlekedési miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.
Gazdaság

Kíméletlen kritikát kapott Lázár János minisztériuma: rengeteg pénz mehetett a levesbe

Pénzcentrum
2026. április 15. 09:20

A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével, valamint a hazai építésgazdasággal kapcsolatban. Wagner Ernő szerint az elmúlt években a szakmai szempontok teljesen háttérbe szorultak, és rengeteg forrás folyt el haszontalan beruházásokra. A szervezet eddigi hallgatását a bírálatot rosszul tűrő politikai légkörrel indokolta.

Wagner Ernő a szervezet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a hazai mérnöktársadalom az elmúlt időszakban elvesztette az illúzióit. Bár sok szakember reménykedett a szemléletváltásban az építési tárca létrejöttekor, ez végül elmaradt. A szakma "több valóságra és kevesebb díszletre" vágyott. A mérnökök tudását és a szakmai szempontokat azonban a legtöbb folyamatból egyszerűen kihagyták.

Az elnök határozottan bírálta a közbeszerzések eddigi gyakorlatát is. Kiemelte, hogy számos olyan beruházás valósult meg, amely rengeteg pénzt, időt és energiát emésztett fel anélkül, hogy annak bármilyen tényleges társadalmi haszna lett volna.

A bejegyzésben Wagner arra is magyarázatot adott, hogy miért csak a választások után emelte fel a szavát a kamara. Állítása szerint eddigi hallgatásuk nem gyávaság volt. Csupán a szervezet intézményes működését próbálták megóvni egy olyan politikai környezetben, amely kifejezetten rosszul viselte a kritikát. Az elnök szerint helyes döntés volt, hogy a mérnökök megőrizték a józanságukat, és kimaradtak a hangos közéleti vitákból. A poszt alatti hozzászólásokból azonban kiderül, hogy a szakmából sokan nem értenek egyet ezzel az óvatoskodó hozzáállással.

Írását az elnök végül bizakodóan zárta. Kijelentette, hogy a mérnöktársadalom nem fél, elérkezett az idő a megszólalásra, és elkerülhetetlen a megtisztulás. Hangsúlyozta: a szakmai közösség feladata most nem az, hogy sodródjon az árral, hanem az, hogy medret szabjon annak.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA 
#kormány #építőipar #beruházás #magyarország #közbeszerzés #választások #gazdaság #minisztérium #lázár jános #politika

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 14. 16:26
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket - a HOLD elemzői az új helyzetről  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 15. 07:58
Magyar Péter a Kossuth Rádióban megerősítette, felfüggesztik az MTVA hírszolgáltatását, amíg helyreállítják a szakmai feltételeket
A leendő miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, az MTVA műsoraiban reggel, délben és este is...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Bankmonitor  |  2026. április 14. 17:03
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontb...
Holdblog  |  2026. április 14. 16:54
Zsiday: A forint mostantól euró, ha hiszünk a csatlakozásban
Miért erősödik így a forint? Miért örülnek a piaci szereplők ennyire az új magyar kormánynak? A vála...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
5
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Agrárszektor  |  2026. április 15. 09:01
Kész, ennyi volt: végleg bezár a Balaton legendás borgazdasága