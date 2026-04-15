Kíméletlen kritikát kapott Lázár János minisztériuma: rengeteg pénz mehetett a levesbe

A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével, valamint a hazai építésgazdasággal kapcsolatban. Wagner Ernő szerint az elmúlt években a szakmai szempontok teljesen háttérbe szorultak, és rengeteg forrás folyt el haszontalan beruházásokra. A szervezet eddigi hallgatását a bírálatot rosszul tűrő politikai légkörrel indokolta.

Wagner Ernő a szervezet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a hazai mérnöktársadalom az elmúlt időszakban elvesztette az illúzióit. Bár sok szakember reménykedett a szemléletváltásban az építési tárca létrejöttekor, ez végül elmaradt. A szakma "több valóságra és kevesebb díszletre" vágyott. A mérnökök tudását és a szakmai szempontokat azonban a legtöbb folyamatból egyszerűen kihagyták.

Az elnök határozottan bírálta a közbeszerzések eddigi gyakorlatát is. Kiemelte, hogy számos olyan beruházás valósult meg, amely rengeteg pénzt, időt és energiát emésztett fel anélkül, hogy annak bármilyen tényleges társadalmi haszna lett volna.

A bejegyzésben Wagner arra is magyarázatot adott, hogy miért csak a választások után emelte fel a szavát a kamara. Állítása szerint eddigi hallgatásuk nem gyávaság volt. Csupán a szervezet intézményes működését próbálták megóvni egy olyan politikai környezetben, amely kifejezetten rosszul viselte a kritikát. Az elnök szerint helyes döntés volt, hogy a mérnökök megőrizték a józanságukat, és kimaradtak a hangos közéleti vitákból. A poszt alatti hozzászólásokból azonban kiderül, hogy a szakmából sokan nem értenek egyet ezzel az óvatoskodó hozzáállással.

Írását az elnök végül bizakodóan zárta. Kijelentette, hogy a mérnöktársadalom nem fél, elérkezett az idő a megszólalásra, és elkerülhetetlen a megtisztulás. Hangsúlyozta: a szakmai közösség feladata most nem az, hogy sodródjon az árral, hanem az, hogy medret szabjon annak.

