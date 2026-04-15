Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy Magyar Péter, a választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője jó munkát fog végezni.
Kíméletlen kritikát kapott Lázár János minisztériuma: rengeteg pénz mehetett a levesbe
A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével, valamint a hazai építésgazdasággal kapcsolatban. Wagner Ernő szerint az elmúlt években a szakmai szempontok teljesen háttérbe szorultak, és rengeteg forrás folyt el haszontalan beruházásokra. A szervezet eddigi hallgatását a bírálatot rosszul tűrő politikai légkörrel indokolta.
Wagner Ernő a szervezet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a hazai mérnöktársadalom az elmúlt időszakban elvesztette az illúzióit. Bár sok szakember reménykedett a szemléletváltásban az építési tárca létrejöttekor, ez végül elmaradt. A szakma "több valóságra és kevesebb díszletre" vágyott. A mérnökök tudását és a szakmai szempontokat azonban a legtöbb folyamatból egyszerűen kihagyták.
Az elnök határozottan bírálta a közbeszerzések eddigi gyakorlatát is. Kiemelte, hogy számos olyan beruházás valósult meg, amely rengeteg pénzt, időt és energiát emésztett fel anélkül, hogy annak bármilyen tényleges társadalmi haszna lett volna.
A bejegyzésben Wagner arra is magyarázatot adott, hogy miért csak a választások után emelte fel a szavát a kamara. Állítása szerint eddigi hallgatásuk nem gyávaság volt. Csupán a szervezet intézményes működését próbálták megóvni egy olyan politikai környezetben, amely kifejezetten rosszul viselte a kritikát. Az elnök szerint helyes döntés volt, hogy a mérnökök megőrizték a józanságukat, és kimaradtak a hangos közéleti vitákból. A poszt alatti hozzászólásokból azonban kiderül, hogy a szakmából sokan nem értenek egyet ezzel az óvatoskodó hozzáállással.
Írását az elnök végül bizakodóan zárta. Kijelentette, hogy a mérnöktársadalom nem fél, elérkezett az idő a megszólalásra, és elkerülhetetlen a megtisztulás. Hangsúlyozta: a szakmai közösség feladata most nem az, hogy sodródjon az árral, hanem az, hogy medret szabjon annak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.