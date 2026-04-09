2026. április 9. csütörtök Erhard
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő, aki a fűtőtest hőmérsékletét állítja, Energiaválság koncepció Európában, A magánháztartások gázszámlájának emelkedő költségei az infláció és a háború miatt
Gazdaság

Horváth Éva ledöbbent: 814 ezer forintos gázszámlája érkezett, pedig alig tartózkodott otthon

Pénzcentrum
2026. április 9. 15:07

Horváth Éva megdöbbenve osztotta meg követőivel éves gázszámláját, melynek összege 814 778 forint. A színésznő elmondása szerint tavaly alig tartózkodott otthon, hosszabb időt kórházban és rehabilitációs intézményben töltött. Videójában a követőitől kért tanácsot, hogy mi lehet a magas összeg oka, és hogyan lehetne eljárni ilyen esetben, szemlézte a 24.hu.

Horváth Éva közösségi oldalán osztotta meg az éves gázszámláját, amelynek végösszege 814 778 forint. A színésznő elmondása szerint a tavalyi évben alig tartózkodott otthon: négy hónapot feküdt kórházban, majd novembertől decemberig egy rehabilitációs intézményben tartózkodott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Tegnap óta a szívroham kerülget, emiatt a számla miatt” – mondta videójában, miközben a kamerába mutatta a dokumentumot. Hozzátette: „Ez az összeg kicsit magasnak tűnik szerintem.”

Horváth Éva azok jelentkezését várja, akik hasonló tapasztalattal rendelkeznek, és kíváncsi arra, mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, illetve minek köszönhető egy ilyen magas gázszámla.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:01
15:46
15:34
15:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 8. 16:50
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 9. 13:55
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vann...
MEDIA1  |  2026. április 9. 10:47
A CPJ 10 pontban üzent a következő kormánynak - így állítanák helyre a sajtószabadságot Magyarországon
Az amerikai központú nemzetközi újságírói szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) szerin...
Holdblog  |  2026. április 9. 08:58
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növeke...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 8. 14:35
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdeme...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
2
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
3
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
4
1 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
5
3 napja
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:15
Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 15:31
Csendben átírták a szabályokat: sok magyar kaphat most a milliókból