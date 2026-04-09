Horváth Éva ledöbbent: 814 ezer forintos gázszámlája érkezett, pedig alig tartózkodott otthon

Horváth Éva megdöbbenve osztotta meg követőivel éves gázszámláját, melynek összege 814 778 forint. A színésznő elmondása szerint tavaly alig tartózkodott otthon, hosszabb időt kórházban és rehabilitációs intézményben töltött. Videójában a követőitől kért tanácsot, hogy mi lehet a magas összeg oka, és hogyan lehetne eljárni ilyen esetben, szemlézte a 24.hu.

Horváth Éva közösségi oldalán osztotta meg az éves gázszámláját, amelynek végösszege 814 778 forint. A színésznő elmondása szerint a tavalyi évben alig tartózkodott otthon: négy hónapot feküdt kórházban, majd novembertől decemberig egy rehabilitációs intézményben tartózkodott.

„Tegnap óta a szívroham kerülget, emiatt a számla miatt” – mondta videójában, miközben a kamerába mutatta a dokumentumot. Hozzátette: „Ez az összeg kicsit magasnak tűnik szerintem.”

Horváth Éva azok jelentkezését várja, akik hasonló tapasztalattal rendelkeznek, és kíváncsi arra, mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, illetve minek köszönhető egy ilyen magas gázszámla.