Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten, csütörtökön a BUX 123 996, 41 ponton zárt, 1,87 százalékkal, 2278,33 ponttal magasabban, mint az előző héten.

A négynapos kereskedési hét forgalma 123,81 milliárd forint volt az előző heti 110,6 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivétel emelkedtek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte a héten célárcsökkentés érkezett az OTP-re. A Citi 43 880 forintról 41 330 forintra csökkentette az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A Mol szerda este bejelentette, hogy a Mol Res Investments Zrt. mintegy 40 százalékra növeli az Alteo Nyrt-ben fennálló részesedését, ennek ellenértékeként a Mol Vagyonkezelő Kft. értékesíti a Waberer's International Nyrt-ben meglévő 15 százalékos részesedését. A megállapodást a Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal kötötték meg - írták az összefoglalóban.

Kitértek arra, hogy saját részvényvásárlási programot jelentett be a Waberer's. A vállalat 2026. április 1. és 2026. június 30 között legfeljebb 200 millió forint értékben, legfeljebb 100 ezer darab törzsrészvényt vásárol vissza.

A részvényvisszavásárlást az Equilor Befektetési Zrt. bonyolítja le, amely a Waberer’s részvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseket és a vásárlások időzítését függetlenül hozza meg. A héten a vezető részvények közül OTP árfolyama 3,1 százalékkal emelkedett, a papír 36 810 forinton zárt csütörtökön, heti forgalma meghaladta a 85,65 milliárd forintot. A Magyar Telekom papírja teljesített a legjobban a héten, a részvény 3,57 százalékkal erősödött, csütörtökön 2144 forinton fejeztet be a kereskedést, heti forgalma 3,4 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama 1,2 százalékkal csökkent a héten, a papír csütörtökön 3946 forinton zárt, heti forgalma 9,77 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 1,93 százalékot erősödött a héten, és 12 150 forinton befejezte be csütörtökön a kereskedést, a heti forgalma meghaladta a 12,1 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 1,93 százalékkal, 167,9 ponttal emelkedett, csütörtöki záróára 8887, 67 pont volt.