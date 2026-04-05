A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten, csütörtökön a BUX 123 996, 41 ponton zárt, 1,87 százalékkal, 2278,33 ponttal magasabban, mint az előző héten.
A négynapos kereskedési hét forgalma 123,81 milliárd forint volt az előző heti 110,6 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivétel emelkedtek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte a héten célárcsökkentés érkezett az OTP-re. A Citi 43 880 forintról 41 330 forintra csökkentette az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.
A Mol szerda este bejelentette, hogy a Mol Res Investments Zrt. mintegy 40 százalékra növeli az Alteo Nyrt-ben fennálló részesedését, ennek ellenértékeként a Mol Vagyonkezelő Kft. értékesíti a Waberer's International Nyrt-ben meglévő 15 százalékos részesedését. A megállapodást a Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal kötötték meg - írták az összefoglalóban.
Kitértek arra, hogy saját részvényvásárlási programot jelentett be a Waberer's. A vállalat 2026. április 1. és 2026. június 30 között legfeljebb 200 millió forint értékben, legfeljebb 100 ezer darab törzsrészvényt vásárol vissza.
A részvényvisszavásárlást az Equilor Befektetési Zrt. bonyolítja le, amely a Waberer’s részvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseket és a vásárlások időzítését függetlenül hozza meg. A héten a vezető részvények közül OTP árfolyama 3,1 százalékkal emelkedett, a papír 36 810 forinton zárt csütörtökön, heti forgalma meghaladta a 85,65 milliárd forintot. A Magyar Telekom papírja teljesített a legjobban a héten, a részvény 3,57 százalékkal erősödött, csütörtökön 2144 forinton fejeztet be a kereskedést, heti forgalma 3,4 milliárd forintot tett ki.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
A Mol árfolyama 1,2 százalékkal csökkent a héten, a papír csütörtökön 3946 forinton zárt, heti forgalma 9,77 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 1,93 százalékot erősödött a héten, és 12 150 forinton befejezte be csütörtökön a kereskedést, a heti forgalma meghaladta a 12,1 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 1,93 százalékkal, 167,9 ponttal emelkedett, csütörtöki záróára 8887, 67 pont volt.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 311,2 pontos, 0,25 százalékos csökkenéssel 123 996,41 ponton zárt csütörtökön.
