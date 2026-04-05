2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei idézetek megjelenítése a városi jelenet tükrözik az üvegen
Gazdaság

Szabályosan kilőtt a magyar tőzsde a héten: ezzel a hazai részvénnyel lehetett a legnagyobbat kaszálni

MTI
2026. április 5. 20:03

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a négynapos kereskedési héten, csütörtökön a BUX 123 996, 41 ponton zárt, 1,87 százalékkal, 2278,33 ponttal magasabban, mint az előző héten.

A négynapos kereskedési hét forgalma 123,81 milliárd forint volt az előző heti 110,6 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivétel emelkedtek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte a héten célárcsökkentés érkezett az OTP-re. A Citi 43 880 forintról 41 330 forintra csökkentette az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol szerda este bejelentette, hogy a Mol Res Investments Zrt. mintegy 40 százalékra növeli az Alteo Nyrt-ben fennálló részesedését, ennek ellenértékeként a Mol Vagyonkezelő Kft. értékesíti a Waberer's International Nyrt-ben meglévő 15 százalékos részesedését. A megállapodást a Gránit Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal kötötték meg - írták az összefoglalóban.

Kitértek arra, hogy saját részvényvásárlási programot jelentett be a Waberer's. A vállalat 2026. április 1. és 2026. június 30 között legfeljebb 200 millió forint értékben, legfeljebb 100 ezer darab törzsrészvényt vásárol vissza.

A részvényvisszavásárlást az Equilor Befektetési Zrt. bonyolítja le, amely a Waberer’s részvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseket és a vásárlások időzítését függetlenül hozza meg. A héten a vezető részvények közül OTP árfolyama 3,1 százalékkal emelkedett, a papír 36 810 forinton zárt csütörtökön, heti forgalma meghaladta a 85,65 milliárd forintot. A Magyar Telekom papírja teljesített a legjobban a héten, a részvény 3,57 százalékkal erősödött, csütörtökön 2144 forinton fejeztet be a kereskedést, heti forgalma 3,4 milliárd forintot tett ki.

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mol árfolyama 1,2 százalékkal csökkent a héten, a papír csütörtökön 3946 forinton zárt, heti forgalma 9,77 milliárd forint volt. A Richter árfolyama 1,93 százalékot erősödött a héten, és 12 150 forinton befejezte be csütörtökön a kereskedést, a heti forgalma meghaladta a 12,1 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 1,93 százalékkal, 167,9 ponttal emelkedett, csütörtöki záróára 8887, 67 pont volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
