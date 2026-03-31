2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt.
Jól ébredt a forint reggel: erősödött a magyar fizetőeszköz
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 386,40 forinton jegyezték hét órakor, olcsóbban a hétfő esti 387,82 forintnál. A dollár jegyzése 338,69 forintról 336,93 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,07 forintról 421,84 forintra süllyedt.
Az euró árfolyama 1,1469 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1453 dollárról.
Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Januárban az arany még 5602 dolláros rekordon volt, azóta viszont látványosan süllyedt a jegyzés.
Két éve nem látott csúcsra, hordónként 115 dollár fölé ugrott a Brent kőolaj ára.
Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében
Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék.
Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat
Az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Ismét összeszedtük a hét legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, akár a munkaerőpiacot, akár az utazási szokásokat, vagy a hitelezési szokásokat nézzük.
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját
A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.
Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot
Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.
Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet.
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme...
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
