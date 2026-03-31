Gazdaság

Jól ébredt a forint reggel: erősödött a magyar fizetőeszköz

MTI
2026. március 31. 07:53

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 386,40 forinton jegyezték hét órakor, olcsóbban a hétfő esti 387,82 forintnál. A dollár jegyzése 338,69 forintról 336,93 forintra csökkent, a svájci franké pedig 423,07 forintról 421,84 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1469 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1453 dollárról.
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

