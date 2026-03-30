Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében

Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) adatai szerint az unióban vizsgált összes visszaélés 16 százaléka kötődik hazánkhoz. Ez az arány kiugróan magas az országnak folyósított támogatások mértékéhez képest - jelentette a Portfolio.

A Financial Times által megismert előzetes OLAF-adatok szerint az elmúlt tíz évben összesen 1,39 milliárd eurónyi magyarországi uniós forrásnál állapítottak meg csalásgyanút. Ebből a magyar állam csupán 250,6 millió eurót fizetett vissza az uniós költségvetésbe. Az Európai Unió többi tagállama ezzel szemben az OLAF által kifogásolt 7,22 milliárd euróból 5,15 milliárdot térített meg.

A magyarországi visszaélések magas aránya annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy az ország éves átlagban az uniós kifizetéseknek alig 2,9 százalékát kapta meg. A brit lap szerint a kiugró eltérést részben az magyarázza, hogy Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez (EPPO). Emiatt az uniós pénzeket érintő nyomozások és vádemelések kizárólag a magyar hatóságok hatáskörébe tartoznak.

Az OLAF az elmúlt évtizedben 87 vizsgálatot indított magyar ügyekben. Bár 52 esetben javasoltak büntetőeljárást, a magyar ügyészség végül mindössze 17 ügyben emelt vádat. A hazai hatóságok a vámcsalások területén is jelentős elmaradásban vannak. A hivatal 285 millió eurónyi be nem szedett vám utólagos behajtását kezdeményezte, de ebből végül alig 633 ezer eurót sikerült beszedni.

A legismertebb hazai ügyek egyike az Elios Innovatív Zrt. esete. Az OLAF megállapítása szerint a cég a versenytársak kizárásával nyert el önkormányzati közvilágítási pályázatokat. A hivatal emiatt 43,7 millió euró visszatérítését és büntetőeljárás megindítását indítványozta. A magyar ügyészség azonban kétszer is megszüntette a nyomozást.

Az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélések gyanúja már korábban is komoly pénzügyi következményekkel járt Magyarország számára. A jogállamisági aggályok miatt Brüsszel 2022-ben 27 milliárd eurónyi támogatást függesztett fel. Bár ebből 12,5 milliárd euró időközben elérhetővé vált, mintegy 12 milliárd euró továbbra is zárolva van. További 2,5 milliárd eurót pedig végleg elveszített a magyar költségvetés.