2026. március 30. hétfő Zalán
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében

Pénzcentrum
2026. március 30. 09:44

Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) adatai szerint az unióban vizsgált összes visszaélés 16 százaléka kötődik hazánkhoz. Ez az arány kiugróan magas az országnak folyósított támogatások mértékéhez képest - jelentette a Portfolio.

A Financial Times által megismert előzetes OLAF-adatok szerint az elmúlt tíz évben összesen 1,39 milliárd eurónyi magyarországi uniós forrásnál állapítottak meg csalásgyanút. Ebből a magyar állam csupán 250,6 millió eurót fizetett vissza az uniós költségvetésbe. Az Európai Unió többi tagállama ezzel szemben az OLAF által kifogásolt 7,22 milliárd euróból 5,15 milliárdot térített meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyarországi visszaélések magas aránya annak tükrében különösen figyelemre méltó, hogy az ország éves átlagban az uniós kifizetéseknek alig 2,9 százalékát kapta meg. A brit lap szerint a kiugró eltérést részben az magyarázza, hogy Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez (EPPO). Emiatt az uniós pénzeket érintő nyomozások és vádemelések kizárólag a magyar hatóságok hatáskörébe tartoznak.

Kapcsolódó cikkeink:

Az OLAF az elmúlt évtizedben 87 vizsgálatot indított magyar ügyekben. Bár 52 esetben javasoltak büntetőeljárást, a magyar ügyészség végül mindössze 17 ügyben emelt vádat. A hazai hatóságok a vámcsalások területén is jelentős elmaradásban vannak. A hivatal 285 millió eurónyi be nem szedett vám utólagos behajtását kezdeményezte, de ebből végül alig 633 ezer eurót sikerült beszedni.

A legismertebb hazai ügyek egyike az Elios Innovatív Zrt. esete. Az OLAF megállapítása szerint a cég a versenytársak kizárásával nyert el önkormányzati közvilágítási pályázatokat. A hivatal emiatt 43,7 millió euró visszatérítését és büntetőeljárás megindítását indítványozta. A magyar ügyészség azonban kétszer is megszüntette a nyomozást.

Az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélések gyanúja már korábban is komoly pénzügyi következményekkel járt Magyarország számára. A jogállamisági aggályok miatt Brüsszel 2022-ben 27 milliárd eurónyi támogatást függesztett fel. Bár ebből 12,5 milliárd euró időközben elérhetővé vált, mintegy 12 milliárd euró továbbra is zárolva van. További 2,5 milliárd eurót pedig végleg elveszített a magyar költségvetés.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:53
10:33
10:15
10:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 27. 16:50
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. március 30. 09:29
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magy...
MEDIA1  |  2026. március 29. 21:48
Orbán Viktor otthonában ad interjút Hajdú Péternek, akit korábban áfacsalás miatt ítéltek el
Hajdú Péter beköltözik egy időre a miniszterelnök felcsúti házába. Az ezt bejelentő videó a Kontroll...
iO Charts  |  2026. március 29. 20:55
Rába részvény árfolyam - védelmi átalakulás és autóipar
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Rába részvény árfolyam mozgása az elmúlt évben rakétaként tört...
Összkép  |  2026. március 28. 16:48
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az á...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
2026. március 29.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
2
2 hete
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
3
5 napja
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
4
1 hete
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
7 napja
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:53
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 10:03
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
Agrárszektor  |  2026. március 30. 10:28
Óriási razzia a magyar boltokban: rengeteg húsvéti kedvenc megbukott