Szavazófülke és választási kép,választás
Gazdaság

Hatalmas változás a magyar választásokon: ha nem szólsz érte, nem kapod meg automatikusan

2026. március 25. 11:33

Óriási logisztikai művelet zajlik az áprilisi választások előtt, több száz tonna papírral készülnek a voksolásra. A rendszer azonban változik: a borítékot már nem adják automatikusan minden szavazónak, írja a HVG.

Mintegy 270 tonna papírt használnak fel az április 12-i választások lebonyolításához, miközben több millió szavazólap készül az állami nyomdában. A gyártás már hetekkel ezelőtt megkezdődött, a szállítás pedig a következő napokban indul, és a jövő hét végéig lezárul.

Összesen 7,7 millió pártlistás és 7,8 millió egyéni jelöltes szavazólap készül, amelyeket speciális vízjellel látnak el biztonsági okokból. A papírt kifejezetten erre a célra gyártják, és a vízjel csak fény felé tartva látható.

A választás során minden szavazó két szavazólapot kap, mivel idén nem lesz népszavazás. A listás szavazólapon várhatóan kevesebb párt szerepel majd, jelenlegi állás szerint öt.

A lebonyolításhoz jelentős mennyiségű egyéb eszközt is előállítottak: több tízezer nyomtatvány, 90 ezer tájékoztató füzet, valamint 45 ezer urna és szavazófülke készül. Emellett több száz Braille-írásos tájékoztató is segíti a látássérült választókat.

A rendszer egyik fontos változása, hogy a szavazók csak kérésre kapnak borítékot, ellenkező esetben a szavazólapot félbehajtva kell az urnába dobni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az első szavazók idén is kapnak ajándékot: közel 300 ezer darab állítható méretű, nemzeti színű karkötőt osztanak ki a választókerületekben.

A szavazáshoz lakcímkártyára már nincs szükség, elegendő személyi igazolványt, útlevelet vagy jogosítványt vinni. Az eredmények frissítése várhatóan ötpercenként történik majd, az első adatok este 8 után érkezhetnek.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
