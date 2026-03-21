2026. március 21. szombat Benedek
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csongrád, 2026. február 26.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs F
Gazdaság

Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről

Pénzcentrum
2026. március 21. 10:24

A csehországi hadiipari létesítményben történt tűzeset után Magyarország is lépett. Orbán Viktor bejelentette, hogy megerősítik a katonai védelmet, és terrorszervezetté nyilvánították a támadásért felelős csoportot.

A pénteki csehországi incidensre reagálva Orbán Viktor bejelentette: a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánították, és megerősítik a katonai védelmet a védelmi ipari létesítményeknél. A miniszterelnök közölte, hogy ha a csoport bármely tagja Magyarország területére lép, azonnal elfogják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csehországban terrorcselekmény gyanújával vizsgálják azt a tüzet, amely egy hadiipari létesítményben tört ki a kelet-csehországi Pardubice városában. A hatóságok megerősítették, hogy a tüzet szándékosan okozták, és egy eddig ismeretlen csoport már magára is vállalta az akciót.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is szükséges a katonai védelem megerősítése. Hozzátette: a közel-keleti konfliktus miatt korábban megemelt terror készültségi szintet továbbra is fenntartják.

A cseh belügyminiszter, Lubomír Metnar rendkívüli válságtanácskozást hívott össze, ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs információ további közvetlen fenyegetésről. A tűzben személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. Andrej Babiš miniszterelnök „nagyon komoly incidensnek” nevezte a történteket.

A felelősséget egy „The Earthquake Faction” nevű, korábban ismeretlen csoport vállalta, amely e-mailekben juttatta el üzenetét cseh médiumokhoz. Állításuk szerint a létesítmény az izraeli fegyveripar európai központja, és a támadás célja az volt, hogy megzavarják Izrael gázai hadműveleteit. A csoport egy videót is közzétett az állítólagos gyújtogatásról, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A vállalat több európai országban – köztük Romániában, Németországban és Hollandiában – is együttműködik helyi cégekkel, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
#kormány #magyarország #gazdaság #csehország #terrorizmus #védelem #orbán viktor #terrorcselekmény #Közel-Kelet #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
11:34
11:02
10:24
10:05
09:32
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 21. szombat
Benedek
12. hét
Március 21.
A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja
Március 21.
A költészet világnapja
Március 21.
A Down-szindróma világnapja
Március 21.
Az erdők világnapja
Március 21.
A planetáris tudat világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküli
Munkanélküli: átmenetileg távol volt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
