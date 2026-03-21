Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről

A csehországi hadiipari létesítményben történt tűzeset után Magyarország is lépett. Orbán Viktor bejelentette, hogy megerősítik a katonai védelmet, és terrorszervezetté nyilvánították a támadásért felelős csoportot.

A pénteki csehországi incidensre reagálva Orbán Viktor bejelentette: a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánították, és megerősítik a katonai védelmet a védelmi ipari létesítményeknél. A miniszterelnök közölte, hogy ha a csoport bármely tagja Magyarország területére lép, azonnal elfogják.

Csehországban terrorcselekmény gyanújával vizsgálják azt a tüzet, amely egy hadiipari létesítményben tört ki a kelet-csehországi Pardubice városában. A hatóságok megerősítették, hogy a tüzet szándékosan okozták, és egy eddig ismeretlen csoport már magára is vállalta az akciót.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is szükséges a katonai védelem megerősítése. Hozzátette: a közel-keleti konfliktus miatt korábban megemelt terror készültségi szintet továbbra is fenntartják.

A cseh belügyminiszter, Lubomír Metnar rendkívüli válságtanácskozást hívott össze, ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs információ további közvetlen fenyegetésről. A tűzben személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi kár keletkezett. Andrej Babiš miniszterelnök „nagyon komoly incidensnek” nevezte a történteket.

A felelősséget egy „The Earthquake Faction” nevű, korábban ismeretlen csoport vállalta, amely e-mailekben juttatta el üzenetét cseh médiumokhoz. Állításuk szerint a létesítmény az izraeli fegyveripar európai központja, és a támadás célja az volt, hogy megzavarják Izrael gázai hadműveleteit. A csoport egy videót is közzétett az állítólagos gyújtogatásról, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A vállalat több európai országban – köztük Romániában, Németországban és Hollandiában – is együttműködik helyi cégekkel, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.

