2026. március 24. kedd Gábor, Karina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
deviza euró dollár forint bankjegy pénz készpénz
Gazdaság

Ismét esett a forint: estére sem jött fordulat a devizapiacon

MTI
2026. március 24. 19:23

Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.  

Az eurót este hat órakor 391,57 forinton jegyezték a kora reggeli 388,68 forint után, a dollár jegyzése 337,58 forintra ment fel 335,45 forintról, a svájci franké pedig 427,24 forintra 425,52-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott. Varga Mihály, a jegybank elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő online sajtótájékoztatón továbbra is indokoltnak nevezte az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítést, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet okán.

Kedd esti jegyzésén a forint a márciusi kezdésnél gyengébben áll mindhárom devizával szemben, 3,9 százalékkal az euró, 5,8 százalékkal a dollár és 2,9 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 1,8 százalékkal, a dollár ellenében 3,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben 3,4 százalékkal gyengült.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #forint #svájci frank #gazdaság #jegybanki alapkamat #usd #forintgyengülés #monetáris politika #devizaárfolyamok #forint árfolyam #eur huf

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:01
20:52
20:44
20:33
20:15
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

