Váratlan bejelentés jött a Tisza-kormánytól: mától életbe lép a tilalom, nem lesz kivétel

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A kormány azonnali hatállyal szigorítja a vendégmunkások behozatalának szabályait: a munkaerő‑kölcsönzők mostantól nem hozhatnak tömegesen munkavállalókat a Fülöp‑szigetekről, Georgiából és Örményországból, miközben a kabinet szerint az előző ciklusból „káosz” maradt hátra, és azt sem látni pontosan, hány vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon.
A kormány mai hatállyal szigorítja a vendégmunkások behozatalának szabályait – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő. Elmondása szerint jelenleg is zajlik annak a „káosznak” a feltérképezése, amelyet az előző kabinet hagyott maga után: a kormányzatnak mostanra azzal is szembesülnie kellett, hogy nem áll rendelkezésre pontos adat arról, hány vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon. A szóvivő szerint ezek a munkavállalók letörik a magyar béreket, ezért a kabinet hosszabb távú, átfogó megoldást keres, de a felülvizsgálat már most is folyik.
A legfontosabb változás, hogy a munkaerő‑kölcsönzők nem hozhatnak be tömegesen munkavállalókat a Fülöp‑szigetekről, Georgiából és Örményországból. A gyorsított eljárás, amelyet az előző kormány vezetett be, azonnali hatállyal megszűnik. A már beadott kérelmeket ugyanakkor még elbírálják, vagyis a tiltás a jövőbeni folyamatokra vonatkozik.
A kabinet szerint a cél egy olyan szabályozási környezet kialakítása, amelyben a vendégmunkások alkalmazása átlátható, ellenőrizhető, és nem okoz bérnyomást a magyar munkaerőpiacon. A részletes szabályok kidolgozása folyamatban van, a kormány pedig további szigorításokat is kilátásba helyezett a vendégmunkás‑szabályozás területén.
Élet a vendégmunkások után?
Ugyanakkor a magyar munkaerőpiac ma már nem tudja kitermelni azt a létszámot, amelyre a gazdaságnak szüksége lenne, a vendéglátástól az iparon át a logisztikáig minden ágazat a külföldi dolgozókra támaszkodik. A szakma szerint a vendégmunkások nélkül egyszerűen nem működne a rendszer: bezárnának a gyárak, leállnának a szolgáltatások, és a szezonális turizmus is összeomlana. A kormány által belengetett korlátozás ezért nemcsak munkaerő‑hiányt, hanem gazdasági sokkot is okozhatna. Erről beszélt lapunknak május végén Göltl Viktor, a WHC ügyvezetője:
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