Meglepetést hoztak a friss béradatok: így alakultak a fizetések 2025 végén

A KSH adatai szerint 2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2025. novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, 8,9%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 525 900 forintot ért el, ez 10,2%-kal magasabb volt, mint 2024 novemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 6,2%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8%-os növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 600 000 forintot ért el, ami 10,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot tett ki, ez 10,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

2025. január–november

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 697 300 forint, a nettó átlagkeresete 481 100 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,1%-kal, míg a nettó átlagkereset 9,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.