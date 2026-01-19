2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Közelkép egy idős nő kezéről, aki pénzérmék és papírpénzek keverékét tartja a kezében. Szimbolikus kép, amely a szegénység és a gazdagság, az öregedés és a pénzügyi küzdelem közötti ellentétet tükrözi.
Gazdaság

Hullámzó napja volt ma a forintnak, estére sem alakult ki egyértelmű irány

Pénzcentrum/MTI
2026. január 19. 19:16

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor, napközben 384,83 forint és 386,33 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,78 forintról 415,02 forintra emelkedett, míg a dolláré 331,40 forintról 330,99 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1641 dollárra erősödött.
Címlapkép: Getty Images
