Szerbiába utazik Szijjártó Péter, a MOL áhított giagüzletéről fog tárgyalni

Szijjártó Péter külügyminiszter Belgrádba utazik, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének megvásárlásáról tárgyaljon, miközben a MOL potenciális vevőként szerepel az ügyletben - írja a Szabad Magyar Szó.
Nemrég számoltunk be róla, hogy a szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével,
Talán ehhez is lehet köze annak, hogy Szijjártó Péter bejelentette: csütörtökön egyeztetéseket folytat Dubravka Dedovic Handanovic szerb energetikai miniszterrel a NIS tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.
Aleksandar Vucic szerb elnök szerdán Abu-Dzabiban bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek bevonását reméli a NIS-ben lévő orosz részesedés átvételébe. Az elnök már tárgyalt erről Mohammed bin Zajed Al Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, és korábban sürgette a MOL-t, hogy mihamarabb zárják le az adásvételt a Gazprommal.
Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba, miután az amerikai hatóságok január 23-ig engedélyezték a finomító működését, figyelembe véve a NIS orosz részesedésének eladásával kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalásokat.
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.
A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.