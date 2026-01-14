2026. január 14. szerda Bódog
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Gazdaság

Szerbiába utazik Szijjártó Péter, a MOL áhított giagüzletéről fog tárgyalni

Pénzcentrum
2026. január 14. 17:39

Szijjártó Péter külügyminiszter Belgrádba utazik, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének megvásárlásáról tárgyaljon, miközben a MOL potenciális vevőként szerepel az ügyletben - írja a Szabad Magyar Szó.

Nemrég számoltunk be róla, hogy a szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével,

Talán ehhez is lehet köze annak, hogy Szijjártó Péter bejelentette: csütörtökön egyeztetéseket folytat Dubravka Dedovic Handanovic szerb energetikai miniszterrel a NIS tulajdonosi szerkezetének átalakításáról.

Aleksandar Vucic szerb elnök szerdán Abu-Dzabiban bejelentette, hogy Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek bevonását reméli a NIS-ben lévő orosz részesedés átvételébe. Az elnök már tárgyalt erről Mohammed bin Zajed Al Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, és korábban sürgette a MOL-t, hogy mihamarabb zárják le az adásvételt a Gazprommal.

Időközben az Adriai Kőolajvezeték újraindította a nyersolaj szállítását Horvátországból a pancsovai finomítóba, miután az amerikai hatóságok január 23-ig engedélyezték a finomító működését, figyelembe véve a NIS orosz részesedésének eladásával kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalásokat.
Címlapkép: Getty Images
