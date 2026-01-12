Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére.
Hatalmas mínusz a magyar napelemeknél: tönkrevágta a havazás a rendszert, mi lesz most?
A múlt heti rendkívüli havazás miatt hároméves mélypontra esett a hazai napelemes áramtermelés, ami érezhető áremelkedést okozott a villamosenergia-piacon, és a következő hónapokban magasabb villanyszámlákat hozhat a vállalkozásoknak és a háztartásoknak - közölte a G7.
A hazai napelemes áramtermelés a múlt heti havazás következtében hároméves mélypontra süllyedt. A kiterjedt hótakaró miatt a panelek tömegesen estek ki a termelésből, így a beépített kapacitás elmúlt években tapasztalt dinamikus bővülése ellenére is történelmi minimum közelébe esett a napenergia-termelés. A kiesés a villamosenergia-piacon azonnali, jelentős áremelkedést okozott.
A januári havazás példátlan mértékben vetette vissza a napelemes áramtermelést Magyarországon. Az ország nagy részét beborító hó miatt a napelemek sok helyen gyakorlatilag üzemképtelenné váltak. Így még úgy is rendkívül alacsony szintre esett a termelés, hogy a hazai napelemes kapacitás az elmúlt években jelentősen, több hullámban bővült.
A Mavir rendszerirányító adatai szerint az ipari méretű napelemes erőművek a múlt héten mindössze 16,1 gigawattóra villamos energiát állítottak elő. Ez az érték még a kifejezetten gyenge decemberi hetek teljesítményét is jócskán alulmúlja: a leggyengébb decemberi hét termelése is megközelítőleg másfélszer ekkora volt. Hasonlóan alacsony szintet legutóbb 2022 decemberében mértek, noha azóta a hazai napelemes kapacitás körülbelül a duplájára nőtt. Összehasonlításképpen: nyáron gyakran előfordul, hogy egyetlen nap alatt a mostani heti mennyiség kétszeresét termelik meg a naperőművek.
A háztartási méretű kiserőművek termelése még drámaibb visszaesést mutatott. A Mavir becslése szerint ezek a rendszerek a vizsgált héten mindössze 2,6 gigawattórát termeltek. Az elmúlt év adatai alapján még a legkedvezőtlenebb időjárási körülmények között is legalább ennek a háromszorosa volt a heti termelés. A havazást megelőző utolsó napon több energiát állítottak elő a háztartási napelemek, mint az azt követő teljes héten összesen. Nyári csúcsidőszakban pedig ennek a mostani heti mennyiségnek akár a hatszorosa is megtermelődik naponta.
A lakossági szegmensben tapasztalt nagyobb arányú visszaesés egyik fő oka valószínűleg az, hogy a háztartási rendszerek rendszeres tisztítása és karbantartása sokkal kevésbé megoldott. Az ipari létesítményeknél legalább elméletben adott a lehetőség a panelek hótól való megtisztítására, míg a családi házak, társasházak tetőin elhelyezett napelemek esetében ennek esélye minimális.
A napelemes termelés visszaesése azonnal megjelent az energiatőzsdei árakban. Mivel a naperőművek gyakorlatilag nulla változó költséggel termelnek, kiesésük automatikusan felfelé tolja a piaci árakat, hiszen drágább forrásoknak kell átvenniük a szerepüket. A helyzetet tovább rontotta, hogy a kínálat csökkenése mellett a kereslet is emelkedett: piaci szereplők beszámolói szerint Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát exportált Románia és Ukrajna felé, ami szintén felfelé hajtotta az árakat.
A másnapi szállítású villamos energia tőzsdei ára a múlt héten drasztikusan megemelkedett. Míg decemberben jellemzően 70 és 160 euró között mozgott a megawattóránkénti ár, addig a múlt héten szinte minden nap átlépte a 200 eurós szintet. A csúcsérték elérte a 360 euró/megawattóra körüli árszintet.
Az áremelkedés különösen érzékenyen érintheti azokat a vállalkozásokat, amelyek a 2022-es energiaválság idején tőzsdei árhoz indexált szerződésre váltottak villamosenergia-beszerzésükben. Ezek a cégek várhatóan kiugróan magas számlákkal szembesülnek majd a januárra és februárra vonatkozó elszámolásban.
A napelemes háztartások is emelkedő költségeket tapasztalhatnak, különösen azok, amelyek már kikerültek a szaldóelszámolás rendszeréből. Ha a január hátralévő részében várható termelés nem tudja érdemben ellensúlyozni a havas napok miatti kiesést, sok háztartás magasabb villanyszámlával kénytelen majd számolni.
