A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
Ingyen tüzelőt oszt az állam a brutális hideg miatt: bárki megkaphatja, aki rászorul
A rendkívüli hidegre hivatkozva a kormány ingyenessé tette az állami tulajdonú tűzifa kiosztását, amelyet magánszemélyek és önkormányzatok is igénybe vehetnek.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az állam vagy állami cégek tulajdonában lévő tűzifát és egyéb faanyagot a rendkívüli téli időjárási viszonyok kezelésére létrehozott operatív törzs döntése alapján ingyenesen adják át. Az intézkedés a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve rendkívüli hóhelyzet esetén érvényes, legkésőbb 2026. március 15-éig.
A szabályozás értelmében a tüzelőt magánszemélyek, valamint helyi és nemzetiségi önkormányzatok is térítésmentesen megkaphatják. A kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy az ingyenes tűzifaosztás során nem kell alkalmazni sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelet előírásait.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet rögzíti, hogy az ingyenes tűzifa átadásához az operatív törzs kezdeményezésére birtokátruházási jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendelet szerdán este 20 órakor lépett hatályba.
A döntést a miniszterelnök korábban egy videóban is előrevetítette, amelyben bejelentette a szociális tűzifa program meghosszabbítását. Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert utasította arra, hogy gondoskodjon arról: a rászorulók annyi tüzelőhöz jussanak, amennyire szükségük van. Egyúttal gyorsabb eljárásrend kidolgozását is kérte, mivel a hideg idő azonnali és célzott beavatkozást tesz szükségessé.
Bulgária 2026. január 1-jén az euróövezet 21. tagállamává vált, ami jelentősen javítja az ország finanszírozási feltételeit és befektetői megítélését.
Aggasztó mélyrepülésben a magyar ipar, bajban az autó- és elektronikai gyárak: oda a 2026-os gazdasági növekedés is?
Az előző év azonos időszakához mérten 5,4, az előző hónaphoz képest 2%-kal visszaesett az ipari termelés.
Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után.
Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja bankszámlája éves díjkimutatását.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.
Fontos dolog derült ki a 2026-os választásról: erről minden állampolgárnak tudnia kell, itt vannak a részletek
A Magyar Közlönyben megjelent határozat és az igazságügyi miniszteri rendelet pedig részletes menetrendet rögzít a választási eljárás minden fontos lépésére.
Vegyes mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi devizapiacon a kedd esti szintekhez képest.
Az erősödés egyik lehetséges magyarázata a szolgáltatások inflációjának alakulása lehet, amely 6,8 százalékos értékével némi meglepetést okozott.
A német gazdaság mély visszaesése ellenére egyre több jel utal arra, hogy megindulhat az újjáéledés.
A drágulást az Ázsiában és Európában várható szokatlanul hideg időjárás is tetézi.
Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás
Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.
Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.
Feketén-fehéren látszik a friss KSH-adatokból: egyre kevesebb pénz van az emberek zsebében, brutális a drágulás
2025. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat.
Az akvizíciót követően a Sameday beolvad az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be.
Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után.
A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.
A csoport támogatások jogtalan igénybevételével, fiktív számlázással és csalárd hitelügyletekkel összesen csaknem 7 milliárd forint kárt okozott.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként.