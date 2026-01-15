Ingyen tüzelőt oszt az állam a brutális hideg miatt: bárki megkaphatja, aki rászorul

A rendkívüli hidegre hivatkozva a kormány ingyenessé tette az állami tulajdonú tűzifa kiosztását, amelyet magánszemélyek és önkormányzatok is igénybe vehetnek.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az állam vagy állami cégek tulajdonában lévő tűzifát és egyéb faanyagot a rendkívüli téli időjárási viszonyok kezelésére létrehozott operatív törzs döntése alapján ingyenesen adják át. Az intézkedés a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve rendkívüli hóhelyzet esetén érvényes, legkésőbb 2026. március 15-éig.

A szabályozás értelmében a tüzelőt magánszemélyek, valamint helyi és nemzetiségi önkormányzatok is térítésmentesen megkaphatják. A kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy az ingyenes tűzifaosztás során nem kell alkalmazni sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelet előírásait.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet rögzíti, hogy az ingyenes tűzifa átadásához az operatív törzs kezdeményezésére birtokátruházási jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendelet szerdán este 20 órakor lépett hatályba.

A döntést a miniszterelnök korábban egy videóban is előrevetítette, amelyben bejelentette a szociális tűzifa program meghosszabbítását. Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert utasította arra, hogy gondoskodjon arról: a rászorulók annyi tüzelőhöz jussanak, amennyire szükségük van. Egyúttal gyorsabb eljárásrend kidolgozását is kérte, mivel a hideg idő azonnali és célzott beavatkozást tesz szükségessé.