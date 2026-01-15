2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép aprított fáról, rönkökről, tűzifáról a kosárban, előkészítve a kandallóban való égetésre. A téli hygge fogalma, békés, meghitt pillanatok.
Gazdaság

Ingyen tüzelőt oszt az állam a brutális hideg miatt: bárki megkaphatja, aki rászorul

Pénzcentrum
2026. január 15. 07:36

A rendkívüli hidegre hivatkozva a kormány ingyenessé tette az állami tulajdonú tűzifa kiosztását, amelyet magánszemélyek és önkormányzatok is igénybe vehetnek.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az állam vagy állami cégek tulajdonában lévő tűzifát és egyéb faanyagot a rendkívüli téli időjárási viszonyok kezelésére létrehozott operatív törzs döntése alapján ingyenesen adják át. Az intézkedés a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve rendkívüli hóhelyzet esetén érvényes, legkésőbb 2026. március 15-éig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozás értelmében a tüzelőt magánszemélyek, valamint helyi és nemzetiségi önkormányzatok is térítésmentesen megkaphatják. A kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy az ingyenes tűzifaosztás során nem kell alkalmazni sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelet előírásait.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet rögzíti, hogy az ingyenes tűzifa átadásához az operatív törzs kezdeményezésére birtokátruházási jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendelet szerdán este 20 órakor lépett hatályba.

A döntést a miniszterelnök korábban egy videóban is előrevetítette, amelyben bejelentette a szociális tűzifa program meghosszabbítását. Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminisztert utasította arra, hogy gondoskodjon arról: a rászorulók annyi tüzelőhöz jussanak, amennyire szükségük van. Egyúttal gyorsabb eljárásrend kidolgozását is kérte, mivel a hideg idő azonnali és célzott beavatkozást tesz szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #kormány #támogatás #magyarország #tél #gazdaság #hideg #kormányrendelet #szociális támogatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:50
08:44
08:30
08:14
08:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 14. 17:05
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 15. 08:04
A CNBC új médiaszolgáltatást indít - Lakatos Benjamin magyar üzletember az alapítók között
CNBC DACH néven német nyelvű üzleti és pénzügyi platformot indít a világ vezető üzleti hírszolgáltat...
Holdblog  |  2026. január 15. 07:24
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI 
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a való...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 14. 18:58
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési...
Bankmonitor  |  2026. január 13. 12:03
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 202...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 14.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
2026. január 14.
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
5 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
3 napja
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
1 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 06:29
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 05:35
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
Agrárszektor  |  2026. január 15. 08:13
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény eső jön ma ebben a 9 megyében