2025. november 28. péntek
2 °C Budapest
Közeli felvétel a nő tölti a vizet a pohárba étteremben
Gazdaság

Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle

Pénzcentrum
2025. november 28. 14:06

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024-re vonatkozó, frissen közzétett ivóvízminőségi értékelése alapján Magyarország településeinek 99,8%-án biztonságosan fogyasztható és jó minőségű az ivóvíz.

Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár napi rendszerességgel. A vizsgálatok során több mint 60 különböző paramétert ellenőriznek, beleértve a kémiai anyagokat és a mikrobiológiai jellemzőket is. A vizsgálati eredmények túlnyomó többsége országosan 99–100%-ban megfelelt az előírásoknak.

A ritka, eseti problémák hátterében jellemzően műszaki hibák állnak, amelyek például csőtörés vagy a hálózatot érintő munkálatok után jelentkeztek. Az átmeneti kémiai kifogások leggyakoribb oka a fertőtlenítési melléktermékek, emelkedett nitritkoncentráció vagy növényvédőszer-maradványok megjelenése volt, amit a vízkezelő technológia üzemzavara, illetve a kutak műszaki hibája okozhatott. Az eseti vízminőségi problémák okát a népegészségügyi hatóság minden esetben kivizsgálta, és elrendelte a biztonságos ivóvízellátás érdekében szükséges intézkedéseket.

A több mint 51 ezer minta és közel 800 ezer mérési eredmény alapján a hazai települések 97%-ban biztonságosan fogyasztható az ivóvíz, ennek 66%-ában egy paraméterben sem volt eltérés, 34%-ában csupán enyhe, egészségre ártalmatlan bakteriológiai vagy kémiai eltérések fordultak elő (például enyhe zavarosság, kismértékű vas- vagy mangánemelkedés, illetve alacsony vízkeménység). Az esetileg jelentkező, gyorsan orvosolt vízminőségi problémák a települések 2,8%-át érintették.

Mindössze nyolc településen – az ország településeinek 0,2%-án – fordult elő, hogy a víz arzéntartalma a természetes geológiai viszonyok miatt meghaladta a megengedett határértéket. Ezeken a helyeken a lakosság konténeres víztisztító berendezésekkel jut biztonságos ivóvízhez, miközben a vízminőség-javító beruházások folyamatban vannak.

Az NNGYK kiemelt feladata, hogy független és szakszerű módon értékelje a magyarországi ivóvíz minőségét. A mostani adatok egyértelműen igazolják, hogy Magyarország ivóvize nemcsak biztonságos, hanem kiváló minőségű.

Az egyes települések ivóvízminőségére vonatkozó részletes értékelés, valamint az ivóvízzel kapcsolatos további hasznos információk elérhetők az NNGYK honlapján.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vizsgálat #egészség #biztonság #magyarország #gazdaság #ivóvíz #vízminőség #vízellátás #települések #nngyk

