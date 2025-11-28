2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
Bajban a blue chipek? Iránykereséssel indul a nap, az OTP máris gyengül
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nemzetközi befektetői hangulat alapján az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 447,78 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 109 379,24 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán közölte, a csütörtöki kereskedésben többnapos emelkedést követően 34 ezer forintra esett vissza az OTP árfolyama, amelyben erős támasz 33 316 forintnál húzódik, míg ellenállási szintek 34 590, majd 35 ezer forintnál láthatók. Csütörtökön az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,31 százalékkal, 34 000 forintra csökkent, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki.
A Mol továbbra is fontos mozgóátlagok alatt tartózkodik, amelyek 2930 és 2939 forintnál jelentenek ellenállást, támasz 2900 forintnál látható. Az előző nap a Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal, 2912 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban.
A Richter továbbra is a 9870 forintos ellenállás és a 9700 forintos támasz között mozog. A Richter a részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszer részvényszükségletének biztosítása érdekében 30 ezer darab saját részvényt vett, 9765 forintos átlagáron. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal, 9795 forintra esett, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlagot próbálja áttörni, amely 1768 forintnál látható, a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 1787 forintnál. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,14 százalékkal, 1774 forintra nőtt, forgalma 467,8 millió forint volt.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
