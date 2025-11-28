2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Nő online részvényekkel kereskedik mobiltelefonon
Gazdaság

Bajban a blue chipek? Iránykereséssel indul a nap, az OTP máris gyengül

Pénzcentrum/MTI
2025. november 28. 09:07

Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a nemzetközi befektetői hangulat alapján az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 447,78 pontos, 0,41 százalékos csökkenéssel, 109 379,24 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán közölte, a csütörtöki kereskedésben többnapos emelkedést követően 34 ezer forintra esett vissza az OTP árfolyama, amelyben erős támasz 33 316 forintnál húzódik, míg ellenállási szintek 34 590, majd 35 ezer forintnál láthatók. Csütörtökön az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,31 százalékkal, 34 000 forintra csökkent, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is fontos mozgóátlagok alatt tartózkodik, amelyek 2930 és 2939 forintnál jelentenek ellenállást, támasz 2900 forintnál látható. Az előző nap a Mol 12 forinttal, 0,41 százalékkal, 2912 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra is a 9870 forintos ellenállás és a 9700 forintos támasz között mozog. A Richter a részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési rendszer részvényszükségletének biztosítása érdekében 30 ezer darab saját részvényt vett, 9765 forintos átlagáron. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,05 százalékkal, 9795 forintra esett, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlagot próbálja áttörni, amely 1768 forintnál látható, a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 1787 forintnál. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,14 százalékkal, 1774 forintra nőtt, forgalma 467,8 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

