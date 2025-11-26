2025. november 26. szerda Virág
1 °C Budapest
A képen egy pénztárca látható néhány magyar forintos bankjeggyel. Az első bankjegy egy 20000 forintos bankjegy. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Szárnyal a forint: egyre lejjebb nyomja az euró és a dollár árát

Pénzcentrum
2025. november 26. 18:36

Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, közölte az MTI.

Az eurót este hat órakor 382,02 forinton jegyezték a kora reggeli 382,22 forint után, a dollár jegyzése 329,43 forintra csökkent 329,78 forintról, a svájci franké pedig 409,36 forintra 409,95-ről.

A 48. heti kezdésnél a forint 0,4 százalékkal áll erősebben az euró, 1,0 százalékkal erősebben a dollár és 0,6 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

Szerda esti jegyzésén a forint 1,6 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, és egyaránt 2,1 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben erősödött, 7,2 százalék nyereségre tett szert az euróval, 17,1 százalékra a dollárral, és 6,6 százalékra a svájci frankkal szemben.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

