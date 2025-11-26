2025. november 26. szerda Virág
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. november 14.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. november 14-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Jönnek a kormány rendkívüli bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?

Pénzcentrum
2025. november 26. 14:36

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. november 27. (csütörtök) 10:00-kor kormányinfót tart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Pénzcentrumhoz eljutott meghívóból nem derült ki, pontosan miről lesz szó, de vélhetően téma lesz az Otthon Start kiterjesztése, és Orbán Viktor moszkvai útja is.

Címlakpkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
#kormány #gazdaság #bejelentés #kormányinfo #gulyás gergely #miniszterelnökség #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:41
14:36
14:28
14:13
14:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 25. 16:52
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok  
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
MEDIA1  |  2025. november 26. 13:59
16 éves korhatárhoz kötnék az EU-ban a közösségi média használatát - az EP-képviselők többsége megszavazta az állásfoglalást
Az Európai Parlament nagy többséggel fogadott el egy állásfoglalást, amely 16 éves korhatárhoz kötné...
Bankmonitor  |  2025. november 26. 10:43
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóin...
Holdblog  |  2025. november 25. 08:48
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk....
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
2025. november 26.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
2025. november 26.
5 HR-megatrend, ami durván átalakítja a munka világát: rengeteg dolgozó készülhet a változásra
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
3
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
4
2 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
5
2 hete
Itt a meglepetés: nem csak Magyarország kapott mentességet az oroszellenes szankciók alól
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdek
vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában valamilyen okból érdekelt. Ha az érdek megszűnik - pl. a tulajdonos a vagyontárgyat eladta - , az érdekmúlás miatt a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 14:41
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 14:01
Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad
Agrárszektor  |  2025. november 26. 14:34
Szigorú látogatási szabályokat hoztak: ha ide mész, erről tudnod kell