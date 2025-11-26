A jövő évi béremelési tárgyalások során a minimálbér 10-11 százalékos, a garantált bérminimum 7-8 százalékos növekedése körvonalazódik.
Jönnek a kormány rendkívüli bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. november 27. (csütörtök) 10:00-kor kormányinfót tart.
A Pénzcentrumhoz eljutott meghívóból nem derült ki, pontosan miről lesz szó, de vélhetően téma lesz az Otthon Start kiterjesztése, és Orbán Viktor moszkvai útja is.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
rősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére
Irdatlan olajár-zuhanásnak nézünk az elébe: itt van az elemzés feketén-fehéren, minden egy irányba mutat
Az elemzők szerint a kínálatnövekedés mintegy fele az OPEC+ csoporton kívüli termelőktől származik majd.
Itt a bejelentés, 3000 forintos érmét vezetnek be Magyarországon: közzétette az MNB, hogy fog kinézni
Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Az Európai Bizottság olyan új szabályozást készít elő, amely jelentősen szigorítaná a külföldi, elsősorban kínai befektetések működési feltételeit az EU-ban.
Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé...
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Most hagyta jóvá az USA a szankciók feloldását: ebben a projektben már hivatalosan is üzletelhet a kormány az oroszokkal
A megállapodás értelmében Magyarország amerikai nukleáris üzemanyagot és amerikai technológiát vásárol a kiégett fűtőelemek tárolására a Roszatom által építendő projekthez.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
