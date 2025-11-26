Jönnek a kormány rendkívüli bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. november 27. (csütörtök) 10:00-kor kormányinfót tart.

A Pénzcentrumhoz eljutott meghívóból nem derült ki, pontosan miről lesz szó, de vélhetően téma lesz az Otthon Start kiterjesztése, és Orbán Viktor moszkvai útja is.

Címlakpkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA