egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Kileng a forint: meglepő számok érkeztek a devizapiacról

Pénzcentrum/MTI
2025. november 19. 08:17

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál. A dollár jegyzése 331,50 forintról 331,25 forintra gyengült, a svájci franké pedig 414,45 forintról 414,40 forintra süllyedt.

Az euró 1,1589 dollárra erősödött a kedd esti 1,1578 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
