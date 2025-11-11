2025. november 11. kedd Márton
Az Nvidia világközpontja Santa Clarában található. Az Nvidia egy amerikai globális technológiai vállalat, amely grafikus feldolgozóegységek gyártására specializálódott.
Gazdaság

SoftBank dobta az Nvidiát, hogy az OpenAI-ra tegyen – brutális pénzek mozognak a háttérben

Pénzcentrum
2025. november 11. 12:44

A SoftBank eladta teljes Nvidia-részesedését 5,83 milliárd dollárért, miközben az OpenAI-ba történő befektetésekre összpontosít, írta meg a CNBC.

A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől. Emellett a T-Mobile-ban lévő részesedésének egy részét is értékesítette 9,17 milliárd dollárért.

"Számos befektetési lehetőséget szeretnénk biztosítani a befektetőknek, miközben fenntartjuk pénzügyi erőnket" - nyilatkozta Yoshimitsu Goto, a SoftBank pénzügyi igazgatója egy befektetői prezentáción. Hozzátette, hogy a részvényeladások a vállalat "eszközmonetizálási" stratégiájának részét képezik.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár az Nvidia-részesedés eladása meglepetésként hathat egyes befektetőkre, nem ez az első alkalom, hogy a SoftBank kiszáll az amerikai AI-chip vállalatból. A SoftBank Vision Fund az Nvidia korai befektetője volt, 2017-ben állítólag 4 milliárd dolláros részesedést szerzett, majd 2019 januárjában eladta összes részvényét.

A tokiói székhelyű vállalat továbbra is számos olyan AI-vállalkozásban érdekelt, amelyek az Nvidia technológiájára támaszkodnak, beleértve az 500 milliárd dolláros Stargate adatközpont-projektet az Egyesült Államokban.

"Ezt nem szabad az Nvidia-val szembeni óvatos vagy negatív álláspontként értelmezni, hanem inkább annak fényében, hogy a SoftBanknek legalább 30,5 milliárd dollár tőkére van szüksége az október-decemberi negyedévben történő befektetésekhez, beleértve 22,5 milliárd dollárt az OpenAI és 6,5 milliárd dollárt az Ampere számára" - nyilatkozta Rolf Bulk, a New Street Research részvényelemzője a CNBC-nek.

A Morningstar elemzője, Dan Baker hozzátette, hogy nem látja a lépést a vállalat stratégiájának alapvető változásaként. "[A SoftBank] hangsúlyozta, hogy ez nem az NVIDIA-val kapcsolatos véleményüket tükrözi... Végső soron a pénzt más AI-kapcsolatos vállalatokba fektetik be" - mondta.

A részvényeladások és a SoftBank Vision Fund 19 milliárd dolláros nyeresége hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat megduplázta nyereségét a második pénzügyi negyedévben. A Vision Fund agresszíven terjeszkedik a mesterséges intelligencia területén, befektetéseket eszközöl és vállalatokat vásárol fel az AI értéklánc teljes spektrumában, a chipoktól a nagy nyelvi modellekig és a robotikáig.

"Az eredményünk annak köszönhető, hogy tavaly szeptemberben először fektettünk be az OpenAI-ba" - mondta Goto. Hozzátette, hogy az OpenAI legutóbbi, 500 milliárd dolláros értékelése a valós érték alapján a világ egyik legnagyobb vállalati értékelése.

A japán konglomerátum részvényei az elmúlt héten csökkentek, mivel az AI-buborékkal kapcsolatos aggodalmak nyugtalanságot keltettek a globális piacokon. "Részvényárfolyamunk nemrégiben dinamikusan ingadozott... minél több befektetési lehetőséget szeretnénk biztosítani" - mondta Goto kedden, hozzátéve, hogy a vállalat bejelentett négyszeres részvényfelosztása stratégiájának része, hogy minél több befektetési lehetőséget kínáljon a részvényeseknek.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #tőzsde #részvény #japán #mesterséges intelligencia #ai #részvényárfolyam #softbank #nvidia #openai

