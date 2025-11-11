A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
SoftBank dobta az Nvidiát, hogy az OpenAI-ra tegyen – brutális pénzek mozognak a háttérben
A SoftBank eladta teljes Nvidia-részesedését 5,83 milliárd dollárért, miközben az OpenAI-ba történő befektetésekre összpontosít, írta meg a CNBC.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől. Emellett a T-Mobile-ban lévő részesedésének egy részét is értékesítette 9,17 milliárd dollárért.
"Számos befektetési lehetőséget szeretnénk biztosítani a befektetőknek, miközben fenntartjuk pénzügyi erőnket" - nyilatkozta Yoshimitsu Goto, a SoftBank pénzügyi igazgatója egy befektetői prezentáción. Hozzátette, hogy a részvényeladások a vállalat "eszközmonetizálási" stratégiájának részét képezik.
Bár az Nvidia-részesedés eladása meglepetésként hathat egyes befektetőkre, nem ez az első alkalom, hogy a SoftBank kiszáll az amerikai AI-chip vállalatból. A SoftBank Vision Fund az Nvidia korai befektetője volt, 2017-ben állítólag 4 milliárd dolláros részesedést szerzett, majd 2019 januárjában eladta összes részvényét.
A tokiói székhelyű vállalat továbbra is számos olyan AI-vállalkozásban érdekelt, amelyek az Nvidia technológiájára támaszkodnak, beleértve az 500 milliárd dolláros Stargate adatközpont-projektet az Egyesült Államokban.
"Ezt nem szabad az Nvidia-val szembeni óvatos vagy negatív álláspontként értelmezni, hanem inkább annak fényében, hogy a SoftBanknek legalább 30,5 milliárd dollár tőkére van szüksége az október-decemberi negyedévben történő befektetésekhez, beleértve 22,5 milliárd dollárt az OpenAI és 6,5 milliárd dollárt az Ampere számára" - nyilatkozta Rolf Bulk, a New Street Research részvényelemzője a CNBC-nek.
A Morningstar elemzője, Dan Baker hozzátette, hogy nem látja a lépést a vállalat stratégiájának alapvető változásaként. "[A SoftBank] hangsúlyozta, hogy ez nem az NVIDIA-val kapcsolatos véleményüket tükrözi... Végső soron a pénzt más AI-kapcsolatos vállalatokba fektetik be" - mondta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A részvényeladások és a SoftBank Vision Fund 19 milliárd dolláros nyeresége hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat megduplázta nyereségét a második pénzügyi negyedévben. A Vision Fund agresszíven terjeszkedik a mesterséges intelligencia területén, befektetéseket eszközöl és vállalatokat vásárol fel az AI értéklánc teljes spektrumában, a chipoktól a nagy nyelvi modellekig és a robotikáig.
"Az eredményünk annak köszönhető, hogy tavaly szeptemberben először fektettünk be az OpenAI-ba" - mondta Goto. Hozzátette, hogy az OpenAI legutóbbi, 500 milliárd dolláros értékelése a valós érték alapján a világ egyik legnagyobb vállalati értékelése.
A japán konglomerátum részvényei az elmúlt héten csökkentek, mivel az AI-buborékkal kapcsolatos aggodalmak nyugtalanságot keltettek a globális piacokon. "Részvényárfolyamunk nemrégiben dinamikusan ingadozott... minél több befektetési lehetőséget szeretnénk biztosítani" - mondta Goto kedden, hozzátéve, hogy a vállalat bejelentett négyszeres részvényfelosztása stratégiájának része, hogy minél több befektetési lehetőséget kínáljon a részvényeseknek.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Szakértők szerint strukturális problémák húzódnak meg a háttérben, bár a jövőben még jöhetnek pozitív fordulatok.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Hosszabb távon az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk.
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot
A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.
Ezek voltak a 45. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
"Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár" - fogalmazott a MOL elnök-vezérigazgatója.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.