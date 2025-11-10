Hiába a kedvező számok, hamarosan súlyos inflációs robbanás elébe néz az ország - ez fájni fog

Az árrésstop kiterjesztése hozzájárul ahhoz, hogy az infláció év végére a jegybanki célsáv alá, 4% alá csökkenjen, 2025 elején pedig akár 2% alá is süllyedhet, de a szakértők szerint a jegybank ennek ellenére sem fog kamatot vágni, mivel 2025 második felében újra 5% körüli inflációra számítanak.

A Portfolio friss piaci felméréséből kiderül, hogy az elemzők átlagosan 4,4%-os inflációs adatot várnak októberre, ami minimális emelkedést jelentene az elmúlt három hónapban mért 4,3%-os értékhez képest. A járműüzemanyagok árcsökkenése ellensúlyozhatta a ruházati cikkek szezonális drágulását, miközben továbbra is kulcskérdés az ipari termékek inflációjának alakulása az erős forint és az alacsonyabb termelői és importált infláció hatására.

A szakértők szerint a mostani adattal befejeződhet a 4% feletti inflációs mutatók sora, novembertől már a jegybanki inflációs célsáv alá eshet a hazai infláció. Az árrésstop még lefojtja az inflációs nyomást, bár a mezőgazdasági termelői árak emelkedésének hatását nem tudja teljesen kompenzálni.

A tartósabb inflációs folyamatokat megragadó mutatók esetében gyorsulásra számítanak az elemzők. Az ING Bank szakértője szerint a maginfláció 4,4 százalékra gyorsulhat, ismét elmozdulva a jegybanki célsáv fölé, ami azt jelzi, hogy továbbra is strukturális árnyomás van a magyar gazdaságban.

Az árrés-stop intézkedés kiterjesztése jelentősen befolyásolja az inflációs kilátásokat. Az Unicredit Bank elemzője szerint az idei év végi és a jövő év eleji inflációra kedvezően hat az intézkedés, 2025 elején akár 2% közelébe is süllyedhet az éves áremelkedési ütem. Az ING Bank szakértője még ennél is alacsonyabb, 1,8%-os inflációt prognosztizál februárra.

Hosszabb távon azonban az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk, függően attól, hogyan vezetik ki ezeket az intézkedéseket. Az elemzők szerint az év eleji visszaesés után az árintézkedések kivezetésével 2025 végére ismét érdemben a jegybanki célsáv fölé, akár 5 százalékig is emelkedhet az infláció.

A jegybank egyelőre elszántnak tűnik az óvatos és türelmes monetáris politika mellett, az idén nem várható az alapkamat csökkentése. A szakértők szerint az év elejére várható alacsonyabb infláció önmagában nem jelent okot a lazításra. Az Unicredit Bank elemzője szerint a vágási ciklust akkor tudja majd megindítani a jegybank, ha biztosabban látja az átárazódási kockázatokat, így lazításra várhatóan csak 2027-ben kerülhet sor.

Az ING Bank arra számít, hogy a 6,50 százalékos alapkamat akár jövő őszig is változatlan maradhat, mivel a jegybank átnéz majd az év eleji alacsony inflációs mutatón, mivel az nem egy fenntartható folyamat eredménye lesz.