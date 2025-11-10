A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hiába a kedvező számok, hamarosan súlyos inflációs robbanás elébe néz az ország - ez fájni fog
Az árrésstop kiterjesztése hozzájárul ahhoz, hogy az infláció év végére a jegybanki célsáv alá, 4% alá csökkenjen, 2025 elején pedig akár 2% alá is süllyedhet, de a szakértők szerint a jegybank ennek ellenére sem fog kamatot vágni, mivel 2025 második felében újra 5% körüli inflációra számítanak.
A Portfolio friss piaci felméréséből kiderül, hogy az elemzők átlagosan 4,4%-os inflációs adatot várnak októberre, ami minimális emelkedést jelentene az elmúlt három hónapban mért 4,3%-os értékhez képest. A járműüzemanyagok árcsökkenése ellensúlyozhatta a ruházati cikkek szezonális drágulását, miközben továbbra is kulcskérdés az ipari termékek inflációjának alakulása az erős forint és az alacsonyabb termelői és importált infláció hatására.
A szakértők szerint a mostani adattal befejeződhet a 4% feletti inflációs mutatók sora, novembertől már a jegybanki inflációs célsáv alá eshet a hazai infláció. Az árrésstop még lefojtja az inflációs nyomást, bár a mezőgazdasági termelői árak emelkedésének hatását nem tudja teljesen kompenzálni.
A tartósabb inflációs folyamatokat megragadó mutatók esetében gyorsulásra számítanak az elemzők. Az ING Bank szakértője szerint a maginfláció 4,4 százalékra gyorsulhat, ismét elmozdulva a jegybanki célsáv fölé, ami azt jelzi, hogy továbbra is strukturális árnyomás van a magyar gazdaságban.
Az árrés-stop intézkedés kiterjesztése jelentősen befolyásolja az inflációs kilátásokat. Az Unicredit Bank elemzője szerint az idei év végi és a jövő év eleji inflációra kedvezően hat az intézkedés, 2025 elején akár 2% közelébe is süllyedhet az éves áremelkedési ütem. Az ING Bank szakértője még ennél is alacsonyabb, 1,8%-os inflációt prognosztizál februárra.
Hosszabb távon azonban az árrésstopok kiterjesztése azt is jelenti, hogy 2026 végén-2027 elején magasabb inflációs számokat láthatunk, függően attól, hogyan vezetik ki ezeket az intézkedéseket. Az elemzők szerint az év eleji visszaesés után az árintézkedések kivezetésével 2025 végére ismét érdemben a jegybanki célsáv fölé, akár 5 százalékig is emelkedhet az infláció.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A jegybank egyelőre elszántnak tűnik az óvatos és türelmes monetáris politika mellett, az idén nem várható az alapkamat csökkentése. A szakértők szerint az év elejére várható alacsonyabb infláció önmagában nem jelent okot a lazításra. Az Unicredit Bank elemzője szerint a vágási ciklust akkor tudja majd megindítani a jegybank, ha biztosabban látja az átárazódási kockázatokat, így lazításra várhatóan csak 2027-ben kerülhet sor.
Az ING Bank arra számít, hogy a 6,50 százalékos alapkamat akár jövő őszig is változatlan maradhat, mivel a jegybank átnéz majd az év eleji alacsony inflációs mutatón, mivel az nem egy fenntartható folyamat eredménye lesz.
A Trump-Orbán találkozó során bejelentett amerikai-magyar pénzügyi csomag részletei továbbra is homályosak, miközben a kormány egy esetleges pénzügyi védőpajzsról beszél.
Washingtonban új pénzügyi megállapodást kötött Magyarország és az USA – a cél a forint védelme és alternatív finanszírozási lehetőségek biztosítása.
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól, de milyen áron?
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.