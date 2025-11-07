2025. november 7. péntek Rezső
Budapest, Magyarország - 2023. október 6.: benzinkút a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság fehér MOL feliratával.
Gazdaság

Már az orosz olajról való leválásra készül a Mol? Egyértelmű üzenetet küldött a magyar óriáscég

Pénzcentrum
2025. november 7. 15:50

A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala: az Adria-vezetéken keresztül a finomítók igényeinek mintegy 80 százaléka továbbra is biztosítható lenne. A kijelentés különösen érdekes annak fényében, hogy a Mol és a horvát Janaf között hónapok óta feszültség van az olajszállítások körül, miközben a magyar kormány épp az orosz olajszankciók alóli mentességért lobbizik Washingtonban.

A Mol pénteken közzétett pénzügyi jelentéséhez mellékelt részvényesi tájékoztató szerint, ha a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolaj mennyisége jelentősen csökkenne, a vállalat képes lenne növelni az Adria-vezeték kihasználtságát. Így a szárazföldi finomítók ellátását mintegy 80 százalékban továbbra is biztosítani tudná, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna - írja a hvg.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a megállapítás különösen érdekes annak fényében, hogy október eleje óta éles vita zajlik a Mol-csoport és az Adria-vezetéket üzemeltető horvát Janaf között. A két vállalat februárban még megállapodott arról, hogy az év végéig 2,1 millió tonna nyersolajat szállítanak, ám szeptember végén feszültté vált a helyzet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szállítások elégtelenségéről beszélt, míg a Mol arról számolt be, hogy az olaj csak korlátozott kapacitással érkezett. A Janaf szerint viszont mindez a Mol kérésére történt, októberben pedig a Slovnaft azzal vádolta a horvát céget, hogy visszatartott 90 ezer tonna olajat – ezt a Janaf határozottan cáfolta.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a horvát vállalat következetesen tagadja a vádakat, Szijjártó Péter megbízhatatlannak nevezte a Janafot – miközben a háttérben a Mol állítólag a cég tulajdonrészének megszerzését próbálta előkészíteni. A Janaf közlése szerint az olajvezeték teljesítménye technikailag akár évi 15 millió tonnára is növelhető lenne speciális adalékanyagok használatával, ami fedezhetné a Mol két finomítójának igényeit. Hozzátették, hogy nagyobb szállítási volumen esetén kedvezőbb díjakat is tudnának kínálni.

A Mol közleményének értelmezése ugyanakkor nyitott kérdéseket vet fel: nem világos, hogy a társaság csak a jövőben, 2026–2027-re készül az Adria-vezeték teljes körű kihasználására, vagy akár már most is képes lenne így biztosítani az ellátást. Utóbbi esetben ez azt jelentené, hogy a Dunai Finomító jelenleg is alkalmas nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Mol közlése mindenesetre figyelemre méltó időzítéssel látott napvilágot, hiszen Orbán Viktor és delegációja éppen Washingtonban próbált mentességet kiharcolni az orosz olajvállalatokra kivetett amerikai szankciók alól. Bár a Horvátországon keresztül szállított kőolaj valószínűleg drágább lenne a Mol számára, mint az ársapkával érkező orosz nyersolaj, a magyar kormány számára érthető módon fontos, hogy az orosz import fennmaradjon. Ennek oka, hogy a Mol jelentős nyereséget realizál az orosz és a nyugati olajárak közötti különbségen.
Címlapkép: Getty Images
