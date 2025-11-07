Már az orosz olajról való leválásra készül a Mol? Egyértelmű üzenetet küldött a magyar óriáscég

A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala: az Adria-vezetéken keresztül a finomítók igényeinek mintegy 80 százaléka továbbra is biztosítható lenne. A kijelentés különösen érdekes annak fényében, hogy a Mol és a horvát Janaf között hónapok óta feszültség van az olajszállítások körül, miközben a magyar kormány épp az orosz olajszankciók alóli mentességért lobbizik Washingtonban.

A Mol pénteken közzétett pénzügyi jelentéséhez mellékelt részvényesi tájékoztató szerint, ha a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolaj mennyisége jelentősen csökkenne, a vállalat képes lenne növelni az Adria-vezeték kihasználtságát. Így a szárazföldi finomítók ellátását mintegy 80 százalékban továbbra is biztosítani tudná, bár ez magasabb műszaki kockázatokkal és logisztikai költségekkel járna - írja a hvg.hu.

Ez a megállapítás különösen érdekes annak fényében, hogy október eleje óta éles vita zajlik a Mol-csoport és az Adria-vezetéket üzemeltető horvát Janaf között. A két vállalat februárban még megállapodott arról, hogy az év végéig 2,1 millió tonna nyersolajat szállítanak, ám szeptember végén feszültté vált a helyzet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szállítások elégtelenségéről beszélt, míg a Mol arról számolt be, hogy az olaj csak korlátozott kapacitással érkezett. A Janaf szerint viszont mindez a Mol kérésére történt, októberben pedig a Slovnaft azzal vádolta a horvát céget, hogy visszatartott 90 ezer tonna olajat – ezt a Janaf határozottan cáfolta.

Bár a horvát vállalat következetesen tagadja a vádakat, Szijjártó Péter megbízhatatlannak nevezte a Janafot – miközben a háttérben a Mol állítólag a cég tulajdonrészének megszerzését próbálta előkészíteni. A Janaf közlése szerint az olajvezeték teljesítménye technikailag akár évi 15 millió tonnára is növelhető lenne speciális adalékanyagok használatával, ami fedezhetné a Mol két finomítójának igényeit. Hozzátették, hogy nagyobb szállítási volumen esetén kedvezőbb díjakat is tudnának kínálni.

A Mol közleményének értelmezése ugyanakkor nyitott kérdéseket vet fel: nem világos, hogy a társaság csak a jövőben, 2026–2027-re készül az Adria-vezeték teljes körű kihasználására, vagy akár már most is képes lenne így biztosítani az ellátást. Utóbbi esetben ez azt jelentené, hogy a Dunai Finomító jelenleg is alkalmas nem orosz eredetű kőolaj feldolgozására.

A Mol közlése mindenesetre figyelemre méltó időzítéssel látott napvilágot, hiszen Orbán Viktor és delegációja éppen Washingtonban próbált mentességet kiharcolni az orosz olajvállalatokra kivetett amerikai szankciók alól. Bár a Horvátországon keresztül szállított kőolaj valószínűleg drágább lenne a Mol számára, mint az ársapkával érkező orosz nyersolaj, a magyar kormány számára érthető módon fontos, hogy az orosz import fennmaradjon. Ennek oka, hogy a Mol jelentős nyereséget realizál az orosz és a nyugati olajárak közötti különbségen.