Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Nehezen indul a reggel a forintnak: még erősen gondolkozik, merre induljon ma

MTI
2025. november 4. 07:31

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 387,38 forinton állt a hétfő esti 387,40 forint után. A dollár jegyzése 335,99 forintról 336,50 forintra erősödött, a svájci franké viszont 416,18 forintról 416,10 forintra gyengült.

Az euró 1,1513 dollárra süllyedt a hétfő esti 1,1530 dollárról.
