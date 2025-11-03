2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A TV távirányítója.
Gazdaság

Újabb gyomros a gazdaságnak? Lépéseket sürget ez a szövetség, adóeltörlést javasolnak

Pénzcentrum
2025. november 3. 18:33

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében.

A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő: hirdető vállalkozások, médiumok, reklám- és egyéb kommunikációs ügynökségek - érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt - írja friss közleményében a szövetség.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt (azaz a 2019 július elsejétől - közel 6 és fél éve érvényes - 0%-os adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben).

A Reklámszövetség a reklámadó koncepciójának felmerülése óta hangoztatja szakmai ellenérveit a különadóval szemben: a reklámadó visszavezetése és fennmaradása kontraproduktív, a várt gazdasági növekedés ellen hat, gátolja a gazdasági stabilitást, növelheti az inflációt; valamint jelentősen veszélyezteti a média-, reklám és kommunikációs iparág fenntartható és a hazai gazdaság számára profitábilis működtetését.

Milyen következményekkel járhat a reklámadó 7,5% kulcsának visszavezetése a teljes magyar gazdaságra nézve, a kommunikációs iparági szereplőkre és a fogyasztókra?

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • A reklámipar a gazdaság multiplikátoraként bizonyítottan a gazdaságot erősíti, annak reklámadóval való terhelése kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdaság növekedésére és a GDP-re. (Az MRSZ reklámgazdasági hatástanulmánya egyértelműen kimutatta: minden reklámra elköltött 1 forint 6 forinttal növeli a magyar gazdaság teljesítményét, azaz ennyivel járul hozzá a GDP-hez.) ● Az MRSZ és társszakmai szervezeti által 25 éve előállított média- és kommunikációs iparági adatok alapján 2024-ben - a korábbi időszakot jellemző negatív hullámvasútról épphogy leszállva – végre kissé felívelő pályára kezdett állni az iparág: mind a médiatorta, mind a non-média torta már reálértéken is kisebb pozitív változást mutatott az előző évhez képest. A Reklámadó visszavezetése az épphogy reálértéken növekedésnek induló piacot újra visszavetheti mindamellett, hogy tovább ronthatja az amúgy is alacsony hazai médiaköltési arányt4 a nemzetközi mértékhez képest.
  • A Reklámszövetség egyik korábbi Barométer felmérésének reklámadóra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a szektor kulcsszereplőinek több mint 80%-a szerint az utóbbi évtizedek legkomplexebb válságsorozatával küzdő kommunikációs iparág fennmaradását, és adófizető cégeinek eredményességét segítette a folyamatosan bonyolódó krízishullám átvészelésében a 0%-os reklámadó. Ebből következően a felmérésben részvevő a média-, reklám- és kommunikációs iparági szereplők több mint 65%-ának működését erősen érzékelhetően megnehezítené, ha ez az iparági adónem a jövőben visszavezetésre kerülne.
  • A hazai médiaszereplők kitettsége, a globális platformokkal szembeni hátránya a reklámadó visszavezetésével ismét jelentősen megnő, veszélybe sodorva számos ismert hazai média brand működését és fennmaradását.
  • Véleményünk szerint a magyar kommunikációs ipar képes lenne jelentős régiós központi szerepet betölteni, - ahogy azt az MRSZ-EY 2024 első negyedévében elkészített tanulmánya részletesen taglalja – ennek megvalósulását is jelentősen gátolhatja a reklámadó újra élesítése.

A Magyar Reklámszövetség hivatalosan is kérte a szakmai konzultációt a kormányzattal remélve, hogy az egyeztetés a teljes magyar gazdaság és a kommunikációs iparág számára is elfogadható megoldással zárul.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #NGM #adó #infláció #gazdaság #adóemelés #adócsomag #reklámadó #nemzetgazdasági minisztérium #magyar reklámszövetség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:33
18:12
18:02
17:43
17:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 3. 17:01
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 3. 15:45
Kolossváry Balázs lesz a kormányközelből felvásárolt Blikk főszerkesztője
Ma megerősítették a Media1 múlt heti információját, hogy távozik a Győr+ Média vezérigazgatója, Kolo...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
4 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
7 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
1 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 18:02
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 17:29
Ide utazz 2026-ban: ezek az országok egyre olcsóbbak az európia turistáknak
Agrárszektor  |  2025. november 3. 17:32
Felhívást tettek közzé: ezt jobb, ha egy magyar sem teszi meg a kertjében