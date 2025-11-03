2025. november 3. hétfő Győző
Könyvelés, költségszámítás, bevétel, számla
Gazdaság

Gigacsalást leplezett le a NAV: milliárdokat nyúltak le az ügyeskedő számlagyárosok

Pénzcentrum
2025. november 3. 16:31

Többmilliárdos áfacsalást követhetett el a gyanú szerint az a számlagyár, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) leplezett le a közelmúltban - tudatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága közleményében.

A NAV szerint egy számlagyár öt év alatt több mint 2,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. A számlagyárhoz tartozó gazdasági társaságok a legális gépjárműkereskedelem mellett a vevők részére valós teljesítés nélküli belföldi beszerzéseket biztosítottak, s ezzel jogosulatlan adólevonást tettek lehetővé. A szervezet vezetője Pest vármegye területéről irányította az illegális ügyleteket, a cégek pénzügyeit, számlázását - írták.

A pénzügyi nyomozók 22 helyszínen csaptak le egy időben. A bűnszervezet irányítóját és egy tagját a Merkur bevetési egység fogta el, a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái segítették. A nyomozók hat, összesen több mint 600 millió forint értékű ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, valamint 20 millió forintnyi készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán több mint 100 pénzügyőr dolgozott.

A nyomozók különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szervezet vezetőjét letartóztatta a bíróság. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztést is kaphatnak - közölte NAV.
Címlapkép: Getty Images
