Megtorpant a BUX: elmaradt az újabb csúcs a tőzsdén!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt. A tőzsde forgalma 14,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a szerdai záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint bár a piacok kedvezően fogadták az amerikai és a kínai elnök találkozóját, a nagy technológiai vállalatok gyenge gyorsjelentései visszafogták a befektetői hangulatot. A nemzetközi bizonytalanság hatására a magyar piac délutánra elvesztette a lendületét, így elmaradt az újabb csúcsdöntés. Európában több tőzsdeindex is hasonló irányban mozdult.

A vezető papírok közül a Mol 18 forinttal, 0,6 százalékkal 2996 forintra esett, 2,3 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP 20 forinttal, 0,06 százalékkal 31 720 forintra drágult, forgalma 7,9 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,11 százalékkal 1780 forintra csökkent, 544 millió forintos forgalommal.

A Richter részvényei 50 forinttal, 0,48 százalékkal 10 450 forintra emelkedtek, 1 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis- és közepes kapitalizációjú cégek indexe, a BUMIX, 75,66 ponttal, 0,76 százalékkal esett, és 9891,07 ponton zárt.

