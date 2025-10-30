Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Megtorpant a BUX: elmaradt az újabb csúcs a tőzsdén!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt. A tőzsde forgalma 14,8 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a szerdai záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint bár a piacok kedvezően fogadták az amerikai és a kínai elnök találkozóját, a nagy technológiai vállalatok gyenge gyorsjelentései visszafogták a befektetői hangulatot. A nemzetközi bizonytalanság hatására a magyar piac délutánra elvesztette a lendületét, így elmaradt az újabb csúcsdöntés. Európában több tőzsdeindex is hasonló irányban mozdult.
- A vezető papírok közül a Mol 18 forinttal, 0,6 százalékkal 2996 forintra esett, 2,3 milliárd forintos forgalom mellett.
- Az OTP 20 forinttal, 0,06 százalékkal 31 720 forintra drágult, forgalma 7,9 milliárd forint volt.
- A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,11 százalékkal 1780 forintra csökkent, 544 millió forintos forgalommal.
- A Richter részvényei 50 forinttal, 0,48 százalékkal 10 450 forintra emelkedtek, 1 milliárd forintos forgalom mellett.
A kis- és közepes kapitalizációjú cégek indexe, a BUMIX, 75,66 ponttal, 0,76 százalékkal esett, és 9891,07 ponton zárt.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
